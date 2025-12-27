Свят

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили

27 декември 2025, 13:34
Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие
Москва вероятно разполага нови хиперзвукови балистични ракети с възможност за носене на ядрени бойни глави на бивша авиобаза в източен Беларус – ход, който може да засили способността на Русия да нанася ракетни удари в цяла Европа, установяват двама американски изследователи след анализ на сателитни снимки.

Тяхната оценка в общи линии съвпада с данни на американското разузнаване, каза запознат източник при условие за анонимност, тъй като информацията не е разрешена за публично оповестяване, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Руският президент Владимир Путин ясно е заявил намерението си да разположи в Беларус ракети със среден обсег „Орешник“, с предполагаем радиус на действие до 5500 километра, но досега точното място не е било съобщавано.

Разполагането на „Орешник“ би подчертало нарастващото разчитане на Кремъл на ядрената заплаха като средство за възпиране на страните от НАТО да доставят на Киев оръжия, способни да поразяват цели дълбоко на територията на Русия, смятат експерти.

Руското посолство във Вашингтон не е отговорило незабавно на запитване за коментар. Посолството на Беларус също отказа коментар. Държавната агенция „Белта“ цитира министъра на отбраната Виктор Хренин, който заяви в сряда, че разполагането на „Орешник“ няма да промени баланса на силите в Европа и представлява „нашият отговор“ на „агресивните действия“ на Запада. Белият дом не отговори веднага на запитване за коментар, а ЦРУ отказа да коментира.

Изследователите Джефри Луис от Института за международни изследвания „Мидълбъри“ в Калифорния и Декър Евелет от аналитичната организация CNA във Вирджиния заявиха, че са направили заключенията си въз основа на изображения от Planet Labs – търговска сателитна компания, които показват характеристики, съответстващи на руска стратегическа ракетна база.

Според тях с 90% сигурност мобилни пускови установки „Орешник“ ще бъдат разположени на бившата авиобаза край Кричев, на около 307 км източно от беларуската столица Минск и 478 км югозападно от Москва.

Москва тества конвенционално въоръжен „Орешник“ срещу цел в Украйна през ноември 2024 г. Путин твърди, че ракетата е невъзможна за прихващане заради скорости, надвишаващи Мах 10. 

Путин планира да разположи оръжието „в Беларус, за да разшири обсега му по-дълбоко в Европа“, заяви Джон Форман от Chatham House, бивш британски военен аташе в Москва и Киев. По думите му този ход е и реакция на планираното разполагане в Германия догодина от страна на САЩ на конвенционални ракети, включително хиперзвуковата ракета със среден обсег Dark Eagle.

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили.

След среща с беларуския президент Александър Лукашенко през декември 2024 г. Путин заяви, че „Орешник“ може да бъде разположен в Беларус през втората половина на тази година – част от променена стратегия, при която Москва за първи път от края на Студената война базира ядрени оръжия извън своята територия.

Лукашенко миналата седмица каза, че първите ракети вече са разположени, без да уточни местоположението. По думите му в Беларус могат да бъдат базирани до 10 ракети „Орешник“. Американските изследователи обаче смятат, че конкретният обект е достатъчно голям само за три пускови установки и че останалите може да са разположени на друго място.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми към споразумение с Москва за прекратяване на войната в Украйна, която настоява западните ѝ съюзници да ѝ предоставят оръжия с голям обсег. Засега Тръмп е отхвърлил искането на Киев за крилати ракети „Томахоук“, способни да поразяват Москва. Великобритания и Франция вече са доставили крилати ракети на Украйна, а Германия обяви през май, че ще съвместно произвежда далекобойни ракети с Украйна без ограничения за обсега и целите им.

Американските изследователи посочват, че анализът на сателитните изображения показва прибързан строителен проект, започнал между 4 и 12 август, с елементи, характерни за руска стратегическа ракетна база.

Един от „очевидните признаци“ на снимка от 19 ноември е „железопътна точка за военен трансфер“, оградена със защитна ограда, чрез която ракети, мобилни пускови установки и други компоненти могат да бъдат доставяни с влак, каза Евелет. Друга характерна особеност, според Луис, е изливането на бетонна площадка в края на пистата, впоследствие покрита със земя – „в съответствие със замаскирана пускова позиция“.

Павел Подвиг, експерт по руските ядрени сили, базиран в Женева, изрази скептицизъм, че разполагането на „Орешник“ ще даде на Москва допълнителни военни или политически предимства, освен успокояване на Беларус за защитата му. „Не виждам как на Запад това би се възприело по-различно от разполагането им в Русия“, каза той.

Луис обаче подчерта, че разполагането на „Орешник“ в Беларус изпраща ясен „политически сигнал“ за нарастващото разчитане на Русия на ядрените оръжия. „Представете си, ако ние разположим ядрено въоръжен „Томахоук“ в Германия, вместо само конвенционални ракети“, каза той. „Няма военна причина системата да е в Беларус – причините са единствено политически“.

Източник: Reuters    
