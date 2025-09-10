Свят

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия

10 септември 2025, 15:40
В ъв връзка с инцидента с руски дронове над Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви доказателства, съобщава ТАСС.

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Той отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в полското въздушно пространство, като посочи, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от руското министерство на отбраната, съобщава "Ройтерс".

Министерството на отбраната на Русия обяви, че не е планирало удари в Полша.

"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", посочиха оттам и добавиха, че са готови на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

Полша съобщи, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство и че тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.

Полското министерство на вътрешните работи днес обяви, че седем дрона или отломки от такива са открити досега на територията на страната. 

Пет дрона са открити в източния регион Люблин. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство. Намерени са и отломки от ракета с неясен произход.

Полицията и армията продължават търсенето на останките от свалените руски дронове.

Източник: БТА, Пламен Йотински, Валерия Динкова, Иво Тасев    
Русия война Украйна Полша НАТО
