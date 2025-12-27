„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

К рал Чарлз III и принцът на Уелс Уилям е „много вероятно“ да пътуват до САЩ догодина на отделни визити като част от „чарова офанзива“, насочена към Доналд Тръмп, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Посещенията се планират така, че да съвпаднат с 250-годишнината от американската независимост и се случват на фона на преговори между двете страни за търговско споразумение.

Очаква се крал Чарлз да пътува през април, което би било първото посещение в САЩ на действащ британски монарх, откакто кралица Елизабет II беше приета от Джордж Буш през 2007 г.

След това принц Уилям ще посети Северна Америка по време на Световното първенство по футбол през следващото лято, което ще се проведе съвместно в САЩ, Мексико и Канада.

Пътуването на краля ще бъде първото му посещение в САЩ, откакто синът му принц Хари се отказа от кралските си задължения и се премести в Монесито, Калифорния, заедно с жена си Меган Маркъл.

Принц Уилям пътува до Ню Йорк през 2023 г. за срещата на върха на наградата Earthshot, но избягва среща с брат си, който според информации ще бъде „изолиран“ от предстоящите визити.

Британски дипломати се надяват, че посещенията догодина ще ускорят финализирането на търговска сделка, след като преговорите по широко рекламираното от Киър Стармър споразумение за „технологичен просперитет“ се забавиха този месец.

Сделката на стойност 31 млрд. паунда, смятана за голям успех при обявяването ѝ по време на държавното посещение на Тръмп през септември, беше отложена, след като американският президент изрази недоволство от налагането на „данък върху дигиталните услуги“ на американски технологични компании от страна на Великобритания, както и от отказа за облекчаване на правилата за безопасност на храните при внос.

Преговорите за пълно търговско споразумение също се забавиха заради американските искания за по-голям достъп на американските фермери до британския пазар. Смята се, че приключването на сделката в началото на годината е важно, преди Тръмп да започне кампанията си за междинните избори в САЩ през ноември.

„Даунинг стрийт“ се надява, че кралските визити, които ще се състоят само месеци след „безпрецедентното“ второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, ще дадат стимул на американския президент да поддържа специалните отношения между двете държави. Очаква се премиерът Стармър да не присъства редом до краля, като правителството вероятно ще бъде представлявано от външния министър Ивет Купър.

Разговорите за визитите са в „напреднал етап“, а кралят е „много вероятно“ да пътува през април, съобщава източник пред The Times. От месеци се носят слухове, че кралят ще посети САЩ догодина след успешната визита на Тръмп във Великобритания. Непосредствено след пътуването американски служител заяви: „Те вдигнаха летвата високо за посещението си при нас.“

Тръмп често е говорил с топли чувства за кралското семейство, като любовта му към него се свързва с покойната му майка Мери, израснала в Шотландия и била ревностен почитател на монархията. По време на последното си държавно посещение американският президент определи крал Чарлз като „мой приятел“. Тръмп беше посрещнат с два дни блясък и церемонии, включително тържествена държавна вечеря в замъка Уиндзор.

Принцеса Катрин, принц Уилям, Доналд Тръмп и Мелания Тръмп Източник: GettyImages

Очаква се принц Уилям да посети САЩ по време на Световното първенство в качеството си на президент на Футболната асоциация. Мондиалът ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като мачовете на Англия в групата срещу Хърватия, Гана и Панама ще бъдат в Далас, Бостън и Ню Джърси. 250-годишнината от Декларацията за независимост ще бъде отбелязана на 4 юли и е възможно принцът на Уелс да бъде в САЩ именно на Деня на независимостта.

Говорейки редом до американския президент през септември, крал Чарлз изрази възхищението си от „специалните отношения“ между САЩ и Великобритания. „Винаги съм се възхищавал на изобретателността на американския народ и на принципите на свободата, които вашата велика демокрация представлява от самото си създаване“, каза той.

„През целия си живот, от първото ми посещение в Съединените щати през 1970 г. – и след още 20 визити оттогава – съм ценял близката връзка между британския и американския народ“, добави кралят.

След визитата Тръмп заяви за монарха: „Бяхме заедно дълго време – наистина два дни. Току-що го напуснах. Той е страхотен човек. Познавах го първоначално като принц Чарлз, а сега като крал Чарлз. И хората го обичат в тази страна“.

Майката на краля, кралица Елизабет II, е направила пет държавни посещения в САЩ, започвайки през 1957 г. при президента Дуайт Айзенхауер. Кралицата и принц Филип посетиха Филаделфия, Ню Йорк и Вашингтон, където бяха приети от Джералд Форд в Белия дом, като част от честванията на 200-годишнината от независимостта през 1976 г.

В коледното си обръщение същата година тя каза: „Тази година отидохме в Америка, за да участваме в техните двувековни тържества. Кой би си помислил преди 200 години, че потомък на крал Джордж III ще участва в тези празненства? И все пак същият този крал беше сред първите, които осъзнаха, че старите вражди трябва да бъдат загърбени и различията – преодолени“. Тя добави: „Съединените щати се родиха в горчив конфликт с Великобритания, но ние не останахме врагове за дълго“.

По време на последното ѝ посещение бившият президент Буш допусна гаф, като обърка датите и ѝ каза, че тя е „помогнала на нацията ни да отпразнува двестагодишнината си през 17… през 1976 г.“. След това Буш се пошегува, че тя му е „хвърлила поглед, какъвто само една майка може да хвърли на детето си“, след като кралицата го погледнала.