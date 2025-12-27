България

Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)

Тази година цената на дневната карта за възрастни е около 105 лева, младежката - 85, а детската - около 63

Обновена преди 1 час / 27 декември 2025, 15:28
2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България
„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите
Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права
Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен
Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен
„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID
Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто
Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

С ъс светлинно и факелно шоу, музикална програма и забавления за най-малките бе открит зимният сезон в Боровец. През целия ден имаше различни активности, а официалното откриване се състоя привечер на специално направена сцена в центъра на курорта. 

Първи на сцената се качи легендата на българските ски Петър Попангелов, който пожела много успехи на концесионера „Бороспорт“, а на туристите приятно прекарване. Спортният директор на „Бороспорт“ Георги Кочов пожела на всички здраве и увери, че през този сезон ще има сняг. 

Източник: БТА

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че за него е голяма чест и отговорност да открие тазгодишния сезон. Той посочи, че времето е студено, а оръдията за технически сняг работят. „Ние с тази церемония даваме начало на тържествата по случай 130 години Боровец“, каза кметът. Той пожела на всички един прекрасен снежен сезон и благодари на ресторантьори, хотелиери и на служителите на „Бороспорт“. В интервю Джоргов каза, че тяхната работа е за Боровец да се говори повече. По думите на кмета тази година откриването на сезона е по-мащабно от миналата година. 

Откриването на зимния сезон в Боровец
10 снимки
Боровец
Боровец
Боровец
Боровец

Изпълнителният директор на „Бороспорт“ Иво Цветков посочи, че курортът се е превърнал в символ на традиция, спортни успехи и планинска магия. „Но Боровец е не само история и традиции, Боровец е постоянно развитие“, добави Цветков. Той отбеляза, че подкрепят идеята да се реновира така нареченият „Златен триъгълник“, а инвестиционната им програма предвижда нова десетместна кабинкова линия и да се разшири снежната зона с инвестиции във високата част на планината. 

Приветствие отправи и областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска. Тя посочи, че тази година е вълшебна – 130 години история, памет и величие, които не само трябва да помним, а да предаваме и да се радваме на това, което имаме. 

След официалното откриване се състояха светлинното и факелното шоу, които привлякоха погледите на десетките присъстващи. Показани бяха различни неща, свързани с Боровец. По-рано от сцената бе излъчено и видео, което запозна присъстващите с историята на курорта. 

През днешния ден бе дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Годишнината ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще“.

През целия ден лифт картите за деца бяха на символичната цена от 1 лев, а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти бяха на половин цена. Ски и сноуборд училище „Бороспорт“ ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, включително безплатна екипировка от гардероба на „Бороспорт“ в хотел „Рила“ за всички, които са заявили предварително.

Началото бе поставено в 10:00 часа с „Исторически лов на съкровища“ - интерактивно приключение, което отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства със специални награди.

От сутринта гостите наблюдаваха демонстрации на Планинската спасителна служба. 

Празникът ще завърши тази вечер с концерт на група „Молец“. Водещ на събитието е актьорът и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

В края на миналия месец институциите в Софийска област изразиха готовност за нормалното протичане на зимния сезон в курортен комплекс Боровец. Срещата бе открита от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска и се състоя в хотел „Рила“. 

Два от най-известните български планински курорта – Боровец и Банско за поредна година са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Класацията е изготвена от британската компания „Пост Офис Травъл Мъни“ (Post Office Travel Money) и е публикувана на нейния сайт.

Обявени са вече и цените на ски картите.

През днешния ден синята зона в курорта не работи.

К.к. Боровец е най-старият планински курорт в България и на Балканите, чиято най-висока ски точка е 2560 м, сочи справка на отдел "Справочна" на БТА. Курортът се намира в Мусаленския дял на Източна Рила на височина 1230-1390 метра. Разположен е на 73 км от София и на 10 километра от Самоков.  

Историята му започва от 1896 година, когато българският княз Фердинанд построява там лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Тогава курортът носи името Чамкория. След княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят там вили за летен отдих. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - превод на турската дума Чамкору. През 1948 година Боровец е обявен за национален курорт. 

Курортът няколко пъти е бил домакин на кръгове от Световната купа по ски алпийски дисциплини и други големи спортни форуми. Първото състезание по спускане в Боровец се провежда през 1930 година, а за първи път курортът се появява в алпийския календар на Международната федерация по ски (ФИС) през 1974 година.

Ски пистите са с дължина над 50 км с различна степен на трудност и групирани в три района – Ситняково, Маркуджик и Ястребец.

На 25 януари 2005 година Министерският съвет приема Решение 45, с което се определят за селищни образувания с национално значение курортни комплекси, сред които и Боровец.

На 6 януари 2006 година пистата "Ястребец 2" в к.к. Боровец е пренаименувана "Петър Попангелов".

Източник: Иван Ласкин/БТА    
Боровец Зимен сезон 130 години Боровец Планински курорт Ски Ски писти Цени на лифт карти Откриване на сезон Празнична програма Зимни спортове
Последвайте ни
2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „квизмойс“ – ето как започна всичко

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „квизмойс“ – ето как започна всичко

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Защо кучето яде котешки изпражнения

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

България Преди 4 часа

"Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага", написа кметът на София във Facebook

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Любопитно Преди 4 часа

Коледа крие много изненади: от езическите корени на елхата и имела, през забраната ѝ в Англия и месните пайове с кайма, до факта, че Дядо Коледа не е червен заради Coca-Cola, а Jingle Bells не е коледна песен и звучи от космоса

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Свят Преди 4 часа

Началникът на националните въоръжени сили на Швейцария заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Свят Преди 4 часа

Временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България Преди 5 часа

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

България Преди 5 часа

Деян Кюранов беше съосновател на Екогласност“ и СДС

Хайнрих Химлер

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

Свят Преди 6 часа

<p>Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие</p>

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Свят Преди 7 часа

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 7 часа

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

България Преди 7 часа

Две земетресения разлюляха България

Две земетресения разлюляха България

България Преди 7 часа

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Свят Преди 7 часа

През 2023 г. Чарлз III нарекъл охлювите „досадни“ и им обяви война

Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

Свят Преди 8 часа

Снимки, които разтърсиха 2025 – от ужас и страх до човечност и надежда

<p>Почина народната певица Мария Карафезиева</p>

Почина народната певица Мария Карафезиева

България Преди 8 часа

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Любопитно Преди 8 часа

Три знака ще имат благоприятни условия за финансово, професионално и лично израстване - плъх, прасе и петел. Според астролозите общият успех през януари ще зависи от способността ви да превръщате думите и мислите си в конкретни действия

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

България Преди 8 часа

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха плажа в Ахтопол

sinoptik.bg

Виктория Бекъм захвърли токчетата за танц с Дейвид. Не се помириха със сина си и на Коледа! (ВИДЕО)

Edna.bg

Стефания Кочева празнува имен ден на пистата, Венци Мартинов със стари приятели!!

Edna.bg

Щастливият Виртц след първия си гол за Ливърпул: Искаме да сме на върха, но най-важното е, че печелим точки

Gong.bg

Емоционален момент: Децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд“

Gong.bg

„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1)

Nova.bg

"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)

Nova.bg