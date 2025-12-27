Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

С ъс светлинно и факелно шоу, музикална програма и забавления за най-малките бе открит зимният сезон в Боровец. През целия ден имаше различни активности, а официалното откриване се състоя привечер на специално направена сцена в центъра на курорта.

Първи на сцената се качи легендата на българските ски Петър Попангелов, който пожела много успехи на концесионера „Бороспорт“, а на туристите приятно прекарване. Спортният директор на „Бороспорт“ Георги Кочов пожела на всички здраве и увери, че през този сезон ще има сняг.

Източник: БТА

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че за него е голяма чест и отговорност да открие тазгодишния сезон. Той посочи, че времето е студено, а оръдията за технически сняг работят. „Ние с тази церемония даваме начало на тържествата по случай 130 години Боровец“, каза кметът. Той пожела на всички един прекрасен снежен сезон и благодари на ресторантьори, хотелиери и на служителите на „Бороспорт“. В интервю Джоргов каза, че тяхната работа е за Боровец да се говори повече. По думите на кмета тази година откриването на сезона е по-мащабно от миналата година.

Изпълнителният директор на „Бороспорт“ Иво Цветков посочи, че курортът се е превърнал в символ на традиция, спортни успехи и планинска магия. „Но Боровец е не само история и традиции, Боровец е постоянно развитие“, добави Цветков. Той отбеляза, че подкрепят идеята да се реновира така нареченият „Златен триъгълник“, а инвестиционната им програма предвижда нова десетместна кабинкова линия и да се разшири снежната зона с инвестиции във високата част на планината.

Приветствие отправи и областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска. Тя посочи, че тази година е вълшебна – 130 години история, памет и величие, които не само трябва да помним, а да предаваме и да се радваме на това, което имаме.

След официалното откриване се състояха светлинното и факелното шоу, които привлякоха погледите на десетките присъстващи. Показани бяха различни неща, свързани с Боровец. По-рано от сцената бе излъчено и видео, което запозна присъстващите с историята на курорта.

През днешния ден бе дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Годишнината ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще“.

През целия ден лифт картите за деца бяха на символичната цена от 1 лев, а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти бяха на половин цена. Ски и сноуборд училище „Бороспорт“ ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, включително безплатна екипировка от гардероба на „Бороспорт“ в хотел „Рила“ за всички, които са заявили предварително.

Началото бе поставено в 10:00 часа с „Исторически лов на съкровища“ - интерактивно приключение, което отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства със специални награди.

От сутринта гостите наблюдаваха демонстрации на Планинската спасителна служба.

Празникът ще завърши тази вечер с концерт на група „Молец“. Водещ на събитието е актьорът и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

В края на миналия месец институциите в Софийска област изразиха готовност за нормалното протичане на зимния сезон в курортен комплекс Боровец. Срещата бе открита от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска и се състоя в хотел „Рила“.

Два от най-известните български планински курорта – Боровец и Банско за поредна година са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Класацията е изготвена от британската компания „Пост Офис Травъл Мъни“ (Post Office Travel Money) и е публикувана на нейния сайт.

Обявени са вече и цените на ски картите.

През днешния ден синята зона в курорта не работи.

К.к. Боровец е най-старият планински курорт в България и на Балканите, чиято най-висока ски точка е 2560 м, сочи справка на отдел "Справочна" на БТА. Курортът се намира в Мусаленския дял на Източна Рила на височина 1230-1390 метра. Разположен е на 73 км от София и на 10 километра от Самоков.

Историята му започва от 1896 година, когато българският княз Фердинанд построява там лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Тогава курортът носи името Чамкория. След княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят там вили за летен отдих. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - превод на турската дума Чамкору. През 1948 година Боровец е обявен за национален курорт.

Курортът няколко пъти е бил домакин на кръгове от Световната купа по ски алпийски дисциплини и други големи спортни форуми. Първото състезание по спускане в Боровец се провежда през 1930 година, а за първи път курортът се появява в алпийския календар на Международната федерация по ски (ФИС) през 1974 година.

Ски пистите са с дължина над 50 км с различна степен на трудност и групирани в три района – Ситняково, Маркуджик и Ястребец.

На 25 януари 2005 година Министерският съвет приема Решение 45, с което се определят за селищни образувания с национално значение курортни комплекси, сред които и Боровец.

На 6 януари 2006 година пистата "Ястребец 2" в к.к. Боровец е пренаименувана "Петър Попангелов".