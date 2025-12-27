Свят

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

27 декември 2025, 14:20
„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер
Хайнрих Химлер   
Източник: GettyImages

„Зъл звяр, убиец, нацист“ – така Хенрик Ленкейт описва дядо си. Звучи крайно, докато не разберете, че човекът, за когото говори, е безмилостният нацистки лидер Хайнрих Химлер.

Дясната ръка на Хитлер, Химлер е страховит и фанатичен човек, известен с водещата си роля в „Окончателното решение“ и Холокоста. Затова си представете как се е почувствал Хенрик, когато на 47-годишна възраст случайно открива, че са роднини, пише журналистката Шобан Робинс за Sky News.

С внимание той разказва за момента през 2024 г., който завинаги променя живота му. Обяснява, че през по-голямата част от деня е бил неспокоен и е започнал да гледа онлайн документален филм за нацистите. Заинтригуван от видяното, той търси допълнителна информация в интернет. Но когато отваря един сайт, срещу него го гледа лицето на баба му по майчина линия – Хедвиг Потхаст. Под снимката пише: „любовницата на Химлер“.

По-нататъшни проучвания разкриват, че Химлер е биологичният баща на майка му и негов дядо. „Как осмисляш факта, че си роднина на един от най-големите престъпници в историята?“, пита го журналистката по време на срещата им в Берлин. „Не го осмисляш“, отговаря Хенрик без колебание.

Той казва, че откритието го е накарало да си зададе поредица от въпроси за всичко, което е смятал, че знае. „Кой съм аз? Кой бях? Защо 47 години не ми казаха истината?“, пита той. „След 47 години животът ми изглеждаше като лъжа“, добавя Хенрик.

Макар да няма категоричен отговор, той смята, че родителите му са го предпазили от истината, за да го защитят. Той отваря фотоалбум и ми показва снимки на Хедвиг. Годината е 1935 – тя е млада и леко усмихната. До 1938 г., разказва Хенрик, тя и Химлер вече са признали любовта си един към друг.

Двамата се запознават чрез работата си в печално известната централа на тайната полиция в Берлин, където тя е работила като негова лична секретарка. Не след дълго започват афера.

„Тя беше дружелюбен човек“, казва Хенрик, мислейки за жената, която е наричал „мути“ – галено обръщение, означаващо майка. „Никога не съм си представял, че може да е любовница на масов убиец. Да го науча, разбира се, беше шок“, добавя той.

По време на подготовката за интервюто Робинс прочела, че Потхаст е била убедена нацистка. В една статия дори се твърди, че е притежавала екземпляр от прочутата книга на Адолф Хитлер „Моята борба“, подвързан с човешка кожа.

Пита Хенрик дали е чувал за това. „Тя е знаела. Мисля, че е знаела всичко“, казва той, разсейвайки представата, че е била наивна млада жена, незнаеща за зверствата на любовника си. „Те са били любовници. Любовници-чудовища. Дори съм чувал, че тя го е насърчавала да ускори нещата“, казва Хенрик.

Писма между двамата показват как Химлер галено нарича Хедвиг „зайче“. В едно от тях той се подписва „с безкрайни нежни мисли и поздрави“.

Въпреки че е бил женен за друга жена, когато бабата на Хенрик забременява, Химлер вярвал, че разпространява „господарската раса“, и затова настоял името му да бъде вписано в акта за раждане на майката на Хенрик. Кръвната му връзка с Хенрик е потвърдена черно на бяло. Попитан дали тази генетична връзка го плаши, той отговаря: „Разбира се. Питаш се: „Какво съм наследил от това?“.

Като ръководител на отрядите за масова смърт на СС, Химлер е един от главните архитекти на лагерите за унищожение в рамките на т.нар. „Окончателно решение“ – нацисткия термин за умишления и систематичен геноцид над европейските евреи.

Създадени са огромни лагери, предназначени за смърт, в които милиони хора – предимно евреи – са убити. Предвид мащаба на престъпленията му, ме интересува как Хенрик гледа на Химлер сега, когато знае за роднинската им връзка, пише журналистката.

„Масов убиец“, „дявол“, „демон“ – това са част от думите, които използва. „Всички най-лоши неща, които можеш да си представиш“, добавя той. „И след това трябва да добавиш „дядо“ в края на този списък“, отбелязва Робинс. „Да – заместникът на Хитлер и дядо“, казва той бавно. „Той е моят дядо. Нищо не мога да направя по въпроса“.

Макар да не може да промени произхода си, Хенрик иска да поиска прошка от жертвите на Химлер и напълно да се разграничи от мрачното наследство на своя дядо.

По темата

Източник: Sky News    
Хайнрих Химлер Хенрик Ленкейт Холокост нацистки лидер семейна тайна Хедвиг Потхаст окончателното решение кръвна връзка истина за произхода масов убиец
Последвайте ни
Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Две земетресения разлюляха България

Две земетресения разлюляха България

България Преди 2 часа

<p>Почина народната певица Мария Карафезиева</p>

Почина народната певица Мария Карафезиева

България Преди 2 часа

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Любопитно Преди 2 часа

Три знака ще имат благоприятни условия за финансово, професионално и лично израстване - плъх, прасе и петел. Според астролозите общият успех през януари ще зависи от способността ви да превръщате думите и мислите си в конкретни действия

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

България Преди 2 часа

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране

,

Какво да не изхвърляте от къщата преди Нова година: Народни знаци и забрани

Любопитно Преди 3 часа

Новогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато всяко действие е имало влияние върху съдбата на следващата година

Какво да облечем на Нова година, за да посрещнем годината на Огнения кон

Какво да облечем на Нова година, за да посрещнем годината на Огнения кон

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кои цветове да изберете и кои да избягвате не само в новогодишната нощ, но и през цялата година

Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

България Преди 3 часа

Празниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване

Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ

Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ

Свят Преди 3 часа

Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира до 13 сантиметра снежна покривка в Ню Йорк, а в районите северно и североизточно от града до 28 см.

<p>Трагедия на Коледа &ndash; две жени загинаха при пожари</p>

Трагедия на Коледа – две жени загинаха при пожари

България Преди 4 часа

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

България Преди 4 часа

Общопрактикуващият лекар обясни как да се предпазят рисковите групи, предупреди за липсата на ваксини за деца и за очакваните стълпотворения пред кабинетите през януари и февруари

Каролайн Левит

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Любопитно Преди 5 часа

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

България Преди 6 часа

Безплатно българско приложение помага преди въвеждането на еврото

Верижна катастрофа на магистрала в Япония

Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония

Свят Преди 6 часа

Верижната катастрофа е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Свят Преди 6 часа

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

България Преди 7 часа

АПИ предупреждава за пътната обстановка в страната на 27 декември

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха плажа в Ахтопол

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! След концерта си в София: Хаусер развълнуван от среща с Евгени Генчев! (ВИДЕО)

Edna.bg

След години тишина: Дженифър Анистън празнува Коледа с новия си любим! (СНИМКИ)

Edna.bg

Десподов с разкрития за ЦСКА, Левски и Лудогорец

Gong.bg

НА ЖИВО: Нотингам - Манчестър Сити 0:0

Gong.bg

Непълнолетен зад волана: 17-годишен загина при катастрофа в Сливенско

Nova.bg

Двама загинали при катастрофа с влак в Сливен

Nova.bg