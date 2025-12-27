България

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Безплатно българско приложение помага преди въвеждането на еврото

27 декември 2025, 08:53
„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID
Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени
Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи
Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх
Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес
Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва
Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Б роени дни остават до 2026 г. и до официалното въвеждане на еврото в България. Очакванията за нови банкноти и монети в портфейлите вървят ръка за ръка с притесненията на малкия бизнес – как да се избегнат грешки при връщането на ресто в две валути.

За да предотвратят объркването още от първия ден, младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто, съобщава NOVA.

Платформата позволява бързо и точно изчисляване на суми в лева и евро и вече е изпробвана от десетки хиляди потребители, още преди страната да влезе в еврозоната.

Диана Емилова, търговец на Женския пазар в София с 35-годишен опит, признава, че никога не е бъркала рестото, но въвеждането на еврото я притеснява. Според нея работата с две валути едновременно ще бъде изключително трудна и дори обмисля да спре работа, ако се наложи да смята и в лева, и в евро.

Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, работи на прост принцип – въвежда се платената сума и системата автоматично изчислява точния размер на рестото. Проектът е напълно безплатен и създаден с идеята да подпомогне малки търговци, таксиметрови шофьори и продавачи на пазари, които нямат специализирани системи за разплащане.

По думите на Гошев още в първите пет дни сайтът бил посетен от над 20 000 души, а видео представянето му в TikTok събрало повече от 250 000 гледания. Според него това е ясен знак, че хората търсят практични решения преди реалното въвеждане на еврото.

Калкулаторът може да бъде полезен не само за търговците, но и за клиентите – като допълнителна проверка дали върнатото ресто е коректно.

Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на своя начин на смятане – наум. Тя признава, че няма да използва калкулатора и ще продължи да изчислява по своя логика, дори ако това означава минимални разлики в стотинките.

По темата

Източник: Nova.bg    
въвеждане на евро калкулатор за ресто малък бизнес две валути програмисти от Пловдив онлайн калкулатор безплатно решение помощ за търговци преход към евро изчисляване на ресто
Последвайте ни
Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Мит ли е, че карането на неутрална предавка е полезно

Мит ли е, че карането на неутрална предавка е полезно

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Верижна катастрофа на магистрала в Япония

Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония

Свят Преди 1 час

Верижната катастрофа е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Свят Преди 2 часа

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ

Дядо Коледа

Децата имат нужда от Дядо Коледа, кога да кажем истината - отговорът на психолога

Любопитно Преди 3 часа

За децата в предучилищна възраст вярата в чудеса е напълно нормална, а и тя развива психологическа устойчивост

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Технологии Преди 4 часа

Идват дни, в които ще използваме смартфоните много повече и ще се опитваме да пестим енергията на батерията им по най-различни начини. Тези популярни трикове всъщност са почти безполезни

Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

Свят Преди 11 часа

„Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Свят Преди 11 часа

Телата са били открити в близост до следи, оставени от туристите

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Свят Преди 12 часа

Заподозреният е задържан

„Величие“: Да помним Тюркян означава да защитаваме свободата и човешкото достойнство

„Величие“: Да помним Тюркян означава да защитаваме свободата и човешкото достойнство

Свят Преди 12 часа

17-месечната Тюркян загива при мирен протест срещу т.нар. Възродителен процес на 26 декември 1984 г.

След новата присъда: Бившият премиер на Малайзия призова за спокойствие

След новата присъда: Бившият премиер на Малайзия призова за спокойствие

Свят Преди 12 часа

Върховният съд на Малайзия осъди днес Наджиб Разак на 15 години затвор и солидна глоба от 13,5 млрд. рингита

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Свят Преди 13 часа

ФСС, която е основният наследник на КГБ от съветската ера, заяви, че роденият през 1987 г. Коновалов е признат за виновен в измяна

Зеленски ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Украйна

Зеленски ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Украйна

Свят Преди 13 часа

Украинската страна ще повдигне и „териториални въпроси“, каза още Зеленски

<p>Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата</p>

Николай Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата

България Преди 14 часа

Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България, отбелязват в публикация във Фейсбук от ПП

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Свят Преди 14 часа

Президентът на Сомалиленд приветства като "историческия момент" обявеното днес от Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Свят Преди 15 часа

Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

България Преди 15 часа

В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

България Преди 15 часа

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Стефановден – денят, в който затваряме старата година и си пожелаваме повече сила! Ето кои български имена празнуват днес!

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Скорпион: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Ботев Пловдив се подсилва с бивш таран от "Лаута"?

Gong.bg

Нападател на Черно море отказа на португалци

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Инфлацията – страхове и реалности

Nova.bg

Сърца на шампиони: България изпрати една от най-успешните си години в спорта

Nova.bg