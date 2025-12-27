България

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

АПИ предупреждава за пътната обстановка в страната на 27 декември

27 декември 2025, 07:49
Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи
Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх
Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес
Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва
Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.
Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Т емпературите са в интервала от -7 до 6 градуса по Целзий. Времето над страната е предимно ясно и много студено. Силен вятър духа в областите Бургас, Варна, Видин, Добрич, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Шумен и Ямбол.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщава Агенция „Фокус“, позовавайки се на информация от Агенция Пътна инфраструктура (АПИ).

Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ „Тракия“, по АМ „Струма“ и АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел „Дерманци“ (км 98+150).

Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:

  • За посока Бургас, Благоевград и Варна на 30.12.2025 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.
  • За посока София на 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч. 

Забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

По преценка на водачите по време на временната забрана за движение, като обходни маршрути могат да се ползват други републикански пътища.

Днес проходът „Шипка” е почистен до асфалт и в нормално състояние за преминаване. Тази сутрин температурите там са минус 5 градуса, съобщава NOVA

Панорамният път Шипка – Бузлуджа не се почиства от сняг. 

Вчера в района имаше дъжд, вятър, сняг и поледици. Въпреки студеното време мнозина се качиха на върха, за да се порадват на бялата и снежна Коледа.

Времето през последните дни създаде сериозни проблеми в Северозапада. Десетките населени места останаха без електричество, пътища бяха затворени, а при тежка катастрофа са ранени седем души, сред които и деца.

Днес проходът „Петрохан” е почистен до асфалт. 

Тази нощ над 33 машини са почиствали пътищата, за които отговаря Областно пътно управление – Монтана.

Все още има малки населени места в община Берковица без ток, както и в община Враца. В община Берковица би трябвало токът да бъде възстановен до 12:30 ч., а в населените места в община Враца – до 8:30 ч.

Източник: Агенция "Фокус", Nova.bg    
Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

