Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

11 септември 2025, 21:16
Източник: GettyImages

Р усия настоя Полша да отвори отново границата си с Беларус, близък съюзник на Москва, като нарече затварянето ѝ "разрушително" и предупреди за последствия, предаде АФП.

„Призоваваме Варшава да обмисли последствията от такива разрушителни стъпки и да преразгледа своето решение възможно най-скоро“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, след като Полша съобщи, че затваря границата с Беларус.

Полша докладва в сряда сутринта, че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете бяха свалени от полски и холандски изтребители.

Руското военно министерство не отрече, нито се извини за инцидента, а вместо това обяви, че "обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени".

Варшава от своя страна съобщи, че ще задейства Член 4 от устава на НАТО за консултации за заплаха срещу алианса.

Русия пък обяви, че започва военни учения с Беларус край полската граница.

"Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Припомняме, че през февруари 2022 г. Русия проведе военни учения с Беларус край украинската граница, уверявайки, че те "не са насочени срещу никого" и малко по-късно нахлу в Украйна, започвайки пълномащабна война, която продължава и до сега.

Източник: БГНЕС, БТА    
Русия Полша Беларус НАТО
