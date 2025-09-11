Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Р усия настоя Полша да отвори отново границата си с Беларус, близък съюзник на Москва, като нарече затварянето ѝ "разрушително" и предупреди за последствия, предаде АФП.

„Призоваваме Варшава да обмисли последствията от такива разрушителни стъпки и да преразгледа своето решение възможно най-скоро“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, след като Полша съобщи, че затваря границата с Беларус.

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Полша докладва в сряда сутринта, че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете бяха свалени от полски и холандски изтребители.

Руското военно министерство не отрече, нито се извини за инцидента, а вместо това обяви, че "обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени".

Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи

Варшава от своя страна съобщи, че ще задейства Член 4 от устава на НАТО за консултации за заплаха срещу алианса.

Русия пък обяви, че започва военни учения с Беларус край полската граница.

Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?

"Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Припомняме, че през февруари 2022 г. Русия проведе военни учения с Беларус край украинската граница, уверявайки, че те "не са насочени срещу никого" и малко по-късно нахлу в Украйна, започвайки пълномащабна война, която продължава и до сега.