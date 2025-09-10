Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Свят

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в страната, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради "военни действия"

10 септември 2025, 10:17
Н авлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията на Сибига.

"Тази ситуация показва в крайна сметка, че трябва да бъде взето решение, с което да бъде дадена възможност на средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващането на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, включително тези, които се доближават до границите на НАТО".

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

Полските въоръжени сили заявиха, че дронове неколкократно са нарушили полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Съобщено бе, че Полша е информирала НАТО за случилото се.

На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани, заявиха полските сили.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че полски самолети са използвали оръжия "срещу враждебни обекти".

Полският премиер Доналд Туск свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността на страната, и извънредно заседание на министерския съвет.

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради военни действия.

По-късно бе съобщено, че въздушното пространство над летище "Фредерик Шопен" е отново отворено. Летището заяви в "Екс", че може да има проблеми с полетите и закъснения.  

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

"Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша", написа Зеленски в X.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор. 

Източник: Божидар Захариев, Владимир Арангелов/БТА    
Полша руски дронове Путин Украйна Русия
