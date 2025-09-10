Свят

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Четири летища бяха затворени, a жителите на три области получиха предупреждение да останат по домовете си

10 септември 2025, 07:29
Кой е Себастиен Лекорню – новият премиер на Франция

Макрон избра нов премиер на Франция

Ескалация, Израел удари столицата на Катар

Десетки части от САЩ в руската ракета, ударила Киев

Мая Санду: Молдова няма да оцелее срещу заплахите на Путин, ако не се присъедини към ЕС

Тийнейджър едва не загуби езика си заради TikTok предизвикателство

Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

П олша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в X.

"Военните използваха оръжия срещу тези цели", добави полският премиер.

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО.

По думите му активирани са силите за отбрана за издирване на земята на свалени дронове. Полските власти отправят призив към населението да не се доближава до отломки от такива свалени дронове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, съобщи телевизия CNN.

Четири полски летища са затворени, а жителите на три области са били предупредени да останат по домовете си, докато не бъдат локализирани свалените дронове при операцията, в която са участвали и съюзнически изтребители.

Първоначалният сигнал за позицията на руските бойни дронове е бил подаден от украинските военновъздушни сили. Това е първият случай, в който членка на НАТО се намесва директно срещу руски активи от началото на войната в Украйна през 2022 година.

 

Източник: БТА/Светослав Танчев    
