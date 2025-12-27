Дъщерята на Гордън Рамзи се омъжи за олимпиеца Адам Пийти

Д ъщерята на Гордън Рамзи, Холи, се омъжи за олимпийския шампион по плуване Адам Пийти. Моделът и инфлуенсър Холи Рамзи каза „да“ в историческото абатство Бат, където се проведе церемонията в събота следобед, съобщава ВВС.

Телевизионният готвач Гордън Рамзи беше до дъщеря си, когато тя пристъпи към олтара. Булката бе облечена в бяла копринена наметка върху рокля с дълъг шлейф и деликатни дантелени елементи, а появата ѝ предизвика внимание сред събралите се фотографи и присъстващи.

25-годишната Холи и 30-годишният Пийти излязоха от църквата хванати за ръце, пресрещнати от публика и обективи, преди да се качат в очакващ ги автомобил.

На сватбата присъстваха редица известни личности, включително членове на семейство Бекъм и звездата от „Dragons' Den“ Сара Дейвис. Шаферки на булката бяха двете ѝ сестри – Тили и Меган, както и сестрата на Адам – Бетани. Майката на Холи, Тана Рамзи, също бе заснета пред църквата преди началото на церемонията.

Гордън Рамзи – познат от предаванията „Hell’s Kitchen“ и „Kitchen Nightmares“ – сподели в Instagram по-рано през деня, че „не би могъл да бъде по-горд баща“, добавяйки: „Наистина съм толкова щастлив, че мога да изведа тази красива булка до олтара и да се сдобия с невероятен зет.“

Според британските медии Пийти се е запознал с бъдещата си съпруга чрез сестра ѝ Тили, докато двамата участваха в „Strictly Come Dancing“ през 2021 г.

Холи Рамзи е инфлуенсър и защитник на психичното здраве. През 2021 г. тя стартира своя подкаст „21 и повече“ – „за тези, които се борят с тревожност, съмнения в себе си, психично здраве и създаване на идентичност в днешния свят“. Холи е второто най-голямо от шестте деца на Гордън и Тана Рамзи.

Адам Пийти, родом от Стафордшир и носител на шест олимпийски медала, има петгодишен син от предишна връзка с художничката Ейрианед Мънро.

Сред звездните гости бяха сър Дейвид Бекъм, съпругата му – модната дизайнерка лейди Виктория Бекъм – и децата им Ромео, Круз и Харпър. 51-годишната лейди Бекъм бе облечена в тъмносиня рокля с разкроена кройка от колекцията ѝ Victoria Beckham Pre пролет/лято 2026, на стойност 1290 паунда.

Звездата от „Dragons' Den“ Сара Дейвис и бившият съдия в MasterChef: The Professionals Маркъс Уеъринг – който преди това е работил под ръководството на Гордън Рамзи – също бяха сред гостите.

Холи обяви годежа на 12 септември 2024 г. в публикация в Instagram, придружена от думите: „Женя се за най-добрия си приятел. Наистина не мога да опиша с думи как се чувствам в момента.“

В отделна публикация Пийти написа: „Не мога да повярвам, че ще бъдеш моя съпруга. Наистина съм най-щастливият мъж на земята, че имам толкова нежна, грижовна и красива жена до себе си.“