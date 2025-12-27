„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

Д оли Партън се чувствала изключително самотна, когато на 18-годишна възраст се премества в Нашвил като амбициозна певица и автор на песни. Липсвали ѝ родителите и 11-те ѝ братя и сестри. Освен това била отчаяно бедна – дотолкова, че понякога нощем обикаляла хотелските коридори, търсейки полуизядени подноси от рум сървис, оставени за прибиране.

„Дори един по същество честен човек“, казва тя, „може да извърши отчаяни неща, когато гладът започне да го гризе.“

И все пак има един ярък момент от ранните ѝ дни в столицата на кънтри музиката: Партън се запознава с местно момче в обществена пералня. Красивият външен вид на Карл Дийн впечатлява Партън, отбелязва авторката Марта Акман в предстоящата си биография „Ain't Nobody's Fool“. Доли харесала у него това, че „той изглеждал по-заинтересован от това коя е тя, отколкото от това как изглежда“.

The true story of Dolly Parton’s ultra-secret marriage — and why her husband stayed in the shadows https://t.co/pBRVA62kCV pic.twitter.com/18CugRoLHJ — Page Six (@PageSix) December 27, 2025

Връзката обаче се развивала по различен ритъм – бързо от негова страна и предпазливо от нейна. Партън била запленена – но когато Дийн обявил, че възнамерява да се ожени за нея, тя била хваната неподготвена.

„Тя харесваше Карл повече от всеки друг, с когото беше излизала, но беше решена да започне кариерата си“, пише Акман. „Освен това Доли беше видяла цената, която жените плащаха за ранния брак и раждането на много деца.“

Помагайки за отглеждането на почти всички свои братя и сестри, тя не бързала да създава собствено семейство. Освен това не се смяташе за типична домакиня.

За щастие, тихият и възпитан Дийн умеел да готви и да шие – и бил готов да поеме домакинските задължения.

Имало обаче едно голямо нещо, което ги разделяло: Дийн абсолютно нямал интерес към шоубизнеса.

Веднъж посетил любимата си в студиото, докато тя записвала „Dumb Blonde“ (1966), но скоро си тръгнал. „Кой иска да слуша една и съща песен, която се пее отново и отново?“, попитал той.

Междувременно една от най-емблематичните песни на Партън – „Jolene“ – се ражда, след като тя забелязала, че червенокоса банкова касиерка изглеждала влюбена в Дийн и започнала да госваля. (Името обаче идва от малко момиченце, което поискало автограф.)

И Дийн, който притежавал фирма за асфалтиране на пътища, и Партън си поставяли условия: той никога нямало да я придружава на филмови премиери или церемонии по връчване на награди, а тя – отдаденa на кариерата си – нямало да бъде „жената у дома“, която готви и чисти.

„Тя харесваше неговата независимост и казваше, че се нуждае от свобода както в брака си, така и като гориво за творчеството си“, пише Акман.

Доли и Карл се женят през 1966 г., когато тя е на 20, а той – на 23. Макар понякога да я возел на участия в Grand Ole Opry, Акман отбелязва: „Карл казал на Доли, че не иска блясък или смокинг. Вниманието било досадно и натрапчиво, когато всичко, което искал, било личен живот. Феновете го причаквали в магазина за авточасти, досаждали му на бейзболни мачове, опитвали се да му вземат автограф, когато се хранел в Ponderosa Steakhouse.“

Приятелят на Партън – Фред Фостър, който живеел близо до тях – разказва на Акман, че двойката ходела на къмпинг на запад и почивала във Флорида. Но тъй като Дийн мразел да лети, едно от „любимите занимания на двойката било шофирането до малките градчета на юг“.

Фостър казва, че „бракът им може да изглежда странен за много хора, но изглежда, че те се разбират със стила си“.

Дийн също тайно посещавал Доливуд – тематичния парк на Партън в Пиджън Фордж, Тенеси, близо до мястото, където тя е израснала. „Той си купи сам билета — застана на опашка и си взе билета. Не искаше някой да му дава билет, защото беше съпруг на Доли“, каза Партън пред Knoxville News-Sentinel.

Междувременно Партън доказва, че е умела бизнесдама, която знае цената си.

Когато мениджърът на Елвис Пресли – скандалният полковник Том Паркър – се обадил, за да съобщи, че Пресли иска да запише „I Will Always Love You“, Партън – дългогодишен фен – била извън себе си от вълнение. Малко след това разбрала, че Елвис записва само песни, за които притежава всички или половината издателски права.

„Колкото и примамливо да беше предложението“, пише Акман, „Доли разбираше, че поддържането на финансов контрол върху имуществото ѝ е от решаващо значение, както като художничка, така и като член на голямо семейство“, на което възнамерявала да остави наследството си.

Това бил смел ход от 28-годишна жена – да се изправи срещу най-известния певец в света.

Докато славата – и богатството – на Партън нарастват стремглаво, Дийн, който почина през март на 82-годишна възраст, остава напълно незаинтересован от бляскавия ѝ свят. Винаги, когато го преследвали за интервю или коментар за съпругата му, той отстоявал позицията си.

„Ще отида някъде, ще пия бира и ще се пошегувам с вас“, казал пред репортери. „Но категорично и категорично няма да обсъждам Доли.“