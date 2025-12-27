Любопитно

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Град Бари претендира, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име

27 декември 2025, 16:27
Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа
Източник: iStock/Getty Images

В секи знае, че Дядо Коледа обикаля по Коледа, промушва се през комини, пие чаши с мляко, оставя подаръци под елхите и се връща на Северния полюс с летящата си шейна.

Или всъщност той просто лежи мъртъв под църква, кръстена на негово име, в пристанище в Южна Италия?

Град Бари претендира за тази алтернативна история за Дядо Коледа от близо 1000 години, след като се твърди, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име.

Свети Николай, който е световно признат за човека, вдъхновил легендата за Дядо Коледа. Николай, известен също като Никлаус или Никола, е истински християнски светец, роден не в мразовития север, а в Мира, в днешна Турция.

Смята се, че Свети Николай е роден около 270 г. пр.н.е. и умира 67 години по-късно. Той е бил почитан по Средиземноморието заради своята щедрост, особено в Бари. Може би затова през 1087 г. моряците от Бари откраднали костите му и ги пренесли в своя град.

Днес три четвърти от това, за което се твърди, че е скелетът на Свети Никола, почива  под базиликата "Сан Никола", най-голямата църква в Бари, където редовно го посещават християни от всички деноминации на религията от цял свят.

Жителите на Бари редовно празнуват връзката си със свети Ник, но донякъде не се вълнуват от ролята му в търговската феерия, каквато е съвременната Коледа.

  • Местният герой

"Местните жители се гордеят, че градът им е популярен с три неща: вкусни миди, девствени плажове и Свети Никола", каза Антонио Палумбо, филмов режисьор от Бари, който е заснел документален филм за връзката на светеца с Дядо Коледа.

"Но те не смятат, че култът към светеца има нещо общо с коледната връзка на града", добави Палумбо. „Сред жителите на Бари има ясно изразено нежелание да се приеме историята за произхода на Дядо Коледа/Свети Ник, отчасти защото известният образ на белобрадия мъж в червено е измислен от американските търговци на газирани напитки“, твърди режисьорът.

"Дядо Коледа се възприема като чужденец, консуматорска фигура, внесена от Щатите, чието весело червено лице и кръгъл корем са създадени и използвани през 30-те години на миналия век от Coca-Cola с рекламна цел, за да накарат семействата да купуват кола, защото децата я обичат", заяви той.

Местните жители, които пазят в портфейлите и колите си изображения и статуетки на Сан Никола за късмет, възприемат своя местен герой като много различен от Дядо Коледа.

"Ние почитаме нашия покровител Свети Никола, молим му се в трудни моменти, той бди над децата, младите жени, моряците и търговците", казва Мария Рита Мауро, ръководител на местния туристически офис.

"Той е нашият култ и ние не го възприемаме като Дядо Коледа, а просто като Свети Никола", добави Мауро.

Празненствата за деня на Свети Никола започват в Бари в нощта на 5 декември. Местните жители присъстват на римокатолическа меса на разсъмване на следващия ден, а след това се гощават с горещ шоколад, палачинки и пръчици пържена полента, наречени sgagliozze. Провеждат се улични концерти, докато статуята на Свети Никола дефилира през стария квартал до огромна коледна елха. Баровете и сладкарниците са отворени без прекъсване.

Тъй като Никола е и покровител на неомъжените жени, младите момичета, които си търсят съпруг, традиционно се редят на опашка пред базиликата, молейки се за годеж.

  • Покровител на жените

Макар че жителите на Бари може да са прекалено покровителствени към Свети Никола, местните църковни власти признават и подкрепят връзката между него и Дядо Коледа.

Отец Джовани Дистанте, настоятел на базиликата "Сан Никола", смята, че те са една и съща личност.

"Дядо Коледа е просто еволюция и трансформация на Свети Никола, който е универсален светец, почитан в цялото християнство, втори след Дева Мария", каза той пред Си Ен Ен.

"Има документиран и известен епизод, в който се разказва, че една нощ той хвърлил през прозореца три торби със златни монети на три девойки, за да им осигури прилична сватба", разказа свещеникът. Момичетата очевидно не са имали зестра, а баща им ги е подтиквал да проституират. Оттук той започнал да се възприема като защитник на жените.

В Италия през 1500 г. Сан Никола се превръща в Дядо Коледа, който носи подаръци на децата и се спуска по комини.

Според проучванията световната метаморфоза на Свети Никола в Дядо Коледа започва през 1600 г., когато светецът е пренесен в Новия свят чрез холандските заселници в Нов Амстердам, или днешния Манхатън.

В много американски стихотворения и книги, публикувани през XIX в., включително произведения на Уошингтън Ървинг, се пише за и се изобразява Свети Никола, който влиза в домовете и носи подаръци на децата на Бъдни вечер, а след това отлита на шейна, теглена от северни елени.

В тези книги легендарният герой все още се нарича Свети Никола, въпреки че цветът на дрехата му постоянно се променя.

Успехът на червената униформа, предложена от Кока-Кола в кампания през 30-те години на миналия век, "кръщава" и освещава образа на Дядо Коледа такъв, какъвто го познаваме днес. Най-вероятно защото напомня червеното на етикета на напитката.

  • Йога, бира и тениски

Много места в Бари са кръстени на светеца. Има пекарна "Сан Никола", стадион, бар, хотел и orecchietteria (магазин, в който се продава традиционна ръчно изработена паста оrecchiette).

През декември актьори се разхождат из града, преоблечени последователно като Дядо Коледа и Сан Никола.

Пако Рикиути, ръководител на Velo Service, местен туристически оператор, е започнал да печели от коледната връзка на Бари. Той организира обиколки с екскурзовод до базиликата и до местния музей, където се съхраняват артефакти на Свети Никола.

Сред другите спирки на обиколката са стадионът "Сан Никола", изследователският център, посветен на светеца, и стенописите из града, които са превърнали светеца в герой на попарта. В историческия квартал Бари Векия има различни стенописи на местния герой, включително един, на който той прави йога. Рикиути казва, че иска да превърне коледната връзка на Бари в марка.

"Водим посетители на пешеходни обиколки, обиколки с велосипеди и рикши, а превозните средства току-що са изрисувани с изображения на Сан Никола и Дядо Коледа и обичаме да взимаме актьори, облечени като двамата, за да подсилим преживяването", казва той.

Туристите се почерпват и с популярната бира "Сан Никола", направена от местни съставки. На етикета на по-малка бутилка бира, наречена "Nicolino", е изобразен светецът. Пивоварката Паола Сорентино казва, че е създала бирата, за да отдаде почит на светеца, който е и покровител на производителите на бира и на чужденците.

"Аз съм неаполитанка и този град ме посрещна с отворени обятия, точно като своя покровител. Освен това аз съм пивовар, така че какъв по-добър начин да отпразнувам и да благодаря на Сан Никола", каза тя.

Сувенирни тениски с образа на Сан Никола могат да се купят и в Бари, но градът трябва да направи повече за спонсорирането на коледната връзка по целия свят.

"Щастлив съм, че истинският Дядо Коледа е погребан в моя роден град, който е мястото на възникване на мита за добрия старец", каза Пако Рикиути. "Хората по света завиждат на това и ние не осъзнаваме колко сме благословени".

Източник: БГНЕС    
Дядо Коледа Свети Никола Бари Италия Произход на легенда Мощи на светец Християнски светец Коледна история Култ към Свети Никола Туризъм в Бари Кока-Кола и Дядо Коледа
