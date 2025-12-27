Любопитно

Огнено кълбо над Фуджи: Метеор озари небето в Япония

Метеор с ярка, многоцветна светлинна следа озари небето над планината Фуджи и бе заснет от камера в Хирацука, като кадрите се разпространиха онлайн и предизвикаха интерес сред астрономи и потребители в социалните мрежи

27 декември 2025, 22:51
М етеор озари небето над планината Фуджи в Япония в ранните часове на петък, като зрелището беше уловено от видеонаблюдение на градския музей в Хирацука.

Огненото кълбо за кратко разцепи нощното небе и остави светеща следа, предизвиквайки силен интерес сред любителите на астрономията и потребителите в социалните мрежи. Макар появата да беше мимолетна, тя създаде впечатляващо визуално зрелище. Метеорът впечатли не само заради близостта си до най-емблематичния вулкан на Япония, но и заради изключителната яснота, с която беше заснет.

Събитието съвпада с период на повишено внимание в региона, където са въведени усъвършенствани системи за наблюдение, следящи геоложката и атмосферната активност.

@bbcnews The meteor was captured on CCTV soaring through the night sky over Japan's Mount Fuji on Friday. #Japan #MountFuji #Meteor #Space #Stars #News #BBCNews ♬ original sound - BBC News
  • Камера за наблюдение заснема огнено кълбо в реално време

Метеорът е регистриран от фиксирана камера за наблюдение в градския музей Хирацука, разположен в префектура Канагава, недалеч от подножието на планината Фуджи. Според Би Би Си кадрите показват ярък обект, който внезапно навлиза в кадъра и се разпалва, докато се движи с висока скорост по небето, изчезвайки в рамките на секунди.

Видеото бързо се разпространи онлайн, като мнозина похвалиха изключителната му яснота. Не се чува звук, съпътстващ кадрите, и няма подадени сигнали за удар или паднали отломки. Въз основа на записа се предполага, че метеорът е изгорял напълно в горните слоеве на атмосферата.

Такъв тип документиране е от голяма стойност за астрономите и учените, изучаващи атмосферата. Както е посочено в същия доклад, подобни явления подпомагат разбирането на поведението на метеороидите при взаимодействие със земната атмосфера.

  • Цветовете разкриват химичния състав на метеора

Докато повечето метеори се виждат като бяла светлина, заснетото огнено кълбо излъчваше цели гами от цветове. Тази разлика в оттенъците зависи от елементите в състава на обекта — например натрий създава жълто сияние, а магнезий може да излъчва синьо или зелено.

Многоцветното сияние придава на наблюдението особена яркост и впечатление. Цветовете се пораждат от йонизацията на конкретни атоми, когато метеорът достига изключително високи скорости и температури по време на навлизането си в атмосферата. Макар и за кратко, светлинната следа действа като вид „пръстов отпечатък“ на състава на метеора и предоставя ценни улики за неговия произход.

Засега няма официален анализ, който да потвърждава точния химичен състав на огненото кълбо. Въпреки това ярката, многоцветна следа подсказва сложна смес от материали, произхождащи от естествен небесен обект — най-вероятно малка скала или частица, навлязла в земната атмосфера.

  • Регионът на Фуджи е под постоянно наблюдение

Районът около планината Фуджи се наблюдава непрекъснато заради вулканичната ѝ история и потенциалните рискове. Макар самият метеор да не е представлявал опасност, той е бил уловен благодарение на същата мониторингова инфраструктура, предназначена да предупреждава властите при вулканична или сеизмична активност.

Както отбелязва Британската радиоразпръсквателна корпорация във видеорепортажа си, Япония е инвестирала сериозно в технологии за наблюдение, включително фиксирани камери и системи за видеоанализ, базирани на изкуствен интелект — особено в райони в близост до активни геоложки обекти. Първоначално проектирани да следят промени в земната повърхност, тези системи все по-често улавят и атмосферни явления като метеори.

