„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

Общопрактикуващият лекар обясни как да се предпазят рисковите групи, предупреди за липсата на ваксини за деца и за очакваните стълпотворения пред кабинетите през януари и февруари

27 декември 2025, 10:18
Общопрактикуващите лекари имат т. нар. неотложни звена, с които имат сключен договор и за които се заплаща. Тези звена работят 24 часа в почивните дни и позволяват на пациентите да получат необходимата грижа, обясни д-р Гергана Николова в предаването „Събуди се“ по NOVA.  „Тези звена са обявени на вратите на нашите кабинети. Спешните медици не би трябвало да бъдат викани за температура. Температурата не е спешно състояние“, поясни тя.

Според д-р Николова грипните вируси се очакват през януари и февруари, когато се предвиждат и големи стълпотворения пред лекарските кабинети. „Именно в първите два месеца на годината стават големи стълпотворения пред кабинетите. Всичко е резултат от неправилни решения“, отбеляза тя.

„Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме“, заяви д-р Николова.

Тя посочи, че това е начинът да се избегнат препълнени болници, свръххоспитализации, грипни ваканции и усложнения при редица пациенти. „Да сте чули да има безплатна грипна ваксина за бременни жени? Няма. Хора дори търсеха да си купят противогрипна ваксина и не можаха да намерят, защото не бяха заявени достатъчни количества“, допълни лекарят.

Освен това д-р Николова информира, че вече се появява новият щам на COVID – Nimbus. „При него има много силна болка в гърлото, гадене и диария. Много неприятна е комбинацията между кашлица и разстройство, но за съжаление при този щам на COVID е така“, обясни тя.

Източник:  Nova.bg    
