Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

В разговор със Зеленски Макрон подчерта „контраста“ между „желанието на Украйна да изгради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната, която тя започна“

27 декември 2025, 22:37
Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните удари на Русия по Киев показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна, съобщиха представители на Елисейския дворец.

„Путин не иска мир в Украйна и не е готов да прекрати войната“

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски Макрон подчерта „контраста“ между „желанието на Украйна да изгради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната, която тя започна“, заявиха представителите.

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

По-рано днес, 27 декември, Русия нанесе удари по Киев с дронове и ракети в най-новата си атака срещу столицата.

Източник: БГНЕС    
