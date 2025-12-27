Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните удари на Русия по Киев показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна, съобщиха представители на Елисейския дворец.

„Путин не иска мир в Украйна и не е готов да прекрати войната“

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски Макрон подчерта „контраста“ между „желанието на Украйна да изгради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната, която тя започна“, заявиха представителите.

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

По-рано днес, 27 декември, Русия нанесе удари по Киев с дронове и ракети в най-новата си атака срещу столицата.