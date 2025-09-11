Свят

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

11 септември 2025, 11:50
Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като вчера няколко дрона навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили.

Полша свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство вчера сутринта с подкрепата на самолети на съюзниците ѝ от НАТО. 

„По молба на оперативното командване на въоръжените сили… ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша“, се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението.

Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.

„От залез до изгрев слънце има пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети“, заяви агенцията. Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че руски дронове са извършили масирана атака срещу военни обекти в Западна Украйна, но добави, че то не е планирало да извършва удари срещу обекти в Полша.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
полша въздушен трафик
