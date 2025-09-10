България

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност, посочват от външното ни министерство

10 септември 2025, 13:11
Б ългария е единна в пълна солидарност с нашия съюзник Полша. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в платформата X.

"Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност. Подобни действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на алианса", допълват от министерството.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан днес по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, коментира случая, като заяви, че използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право.

Той определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО. 

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов. 

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.

„НАТО взема съответните мерки. Мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. Още повече, че когато тези цели влизат неконтролируемо, те не се управляват, не са част от въздушния трафик и може да доведат до нежелани инциденти с гражданските полети“, каза министърът на отбраната. 

„Ние остро осъждаме това деяние на руската страна. То е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки“, отбеляза още Запрянов. 

На въпрос от журналисти по каква стратегическа причина Русия е използвала въздушното пространство на Полша, министърът отговори: „От опита, който имаме и от начина, по който Русия използва дронове във войната срещу Украйна, използват се различни способи, за да се изненада другата страна. В случая антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника. В случая използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада, но това е категорично недопустимо от гледна точка на международното право“. 

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели. „От гледна точка на безопасността, НАТО я гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и на други страни“, каза министърът.

Запрянов подчерта, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците. 

Междувременно Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

Източник: БТА/Иван Лазаров    
