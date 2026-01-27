И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

В Плевен заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е на границата на предепидемично ниво. Това каза за БТА началникът на отдел "Медицински изследвания" в Регионалната здравна инспекция – Плевен (РЗИ) д-р Николай Деков.

Той добави, че епидемичната обстановка се следи чрез шест практики за индивидуална първична медицинска помощ, които включват 8857 души. Отделно се прави ежедневно наблюдение над детските и учебните заведения, болниците и върху натоварването в аптечната мрежа. Няма лавинообразно увеличаване на случаите, даже в училищата има леко задържане. В три учебни заведения има по-голям брой отсъстващи, но това е относително, защото отсъствията може да са и по други причини.

Д-р Деков посочи, че за периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая, като заболеваемостта от грип и ОРЗ е 170,49 промила. През предходния отчетен период от 13 до 19 януари е имало 134 случая със заболеваемост 151,29 промила.

За периода има общо 16 хоспитализирани. В общинските болнични заведения няма хоспитализирани с грип и остри респираторни заболявания.

Запазва се тенденцията най-голяма да е заболеваемостта в детските възрастови групи, каза още д-р Деков. В тази от пет до 14 години промилите са 771,18, а от 0 до четири години са 648,15. От 30 до 64 години заболеваемостта е 78,45 промила и над 65 - 57,88 промила.

При промяна на досегашната епидемична обстановка и при лавиновразна промяна, ще се премине към предлагане на задължителни противоепидемични мерки, които първо се съгласуват с Министерството на здравеопазването и главния държавен здравен инспектор доцент д-р Ангел Кунчев и след тяхно одобрение от РЗИ – Плевен ще могат да ги обявят.

За предприемане на противоепидемични мерки заболеваемостта трябва да бъде над 242 регистрирани случая или заболеваемост 264,31 промила.