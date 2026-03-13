Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил приет в интензивно отделение за лечение на бронхопневмония, след като е получил неразположение в затвора, където изтърпява присъда за опит за държавен преврат, съобщиха неговите лекари.

Жаир Болсонаро е приет в болница

Бившият държавен глава (2019–2022 г.) е бил настанен в частната клиника DF Star в Бразилия, „след като е почувствал висока температура, спад в нивото на кислородна сатурация, изпотяване и втрисане“, се казва още в медицинския бюлетин, публикуван от съпругата му Мишел Болсонаро в Инстаграм.

Suspeita de broncoaspiração após esses quadros de vômitos que Bolsonaro sempre tem.



Apresentou calafrios. Não foi informado sobre febre.



Chance grande de pneumonia por broncoaspiração.



Esse homem não ter pelo menos direito a prisão domiciliar é um CRIME. — Médicos Pela Liberdade (@MedicoLiberdade) March 13, 2026

Жаир Болсонаро е бразилски политик и бивш военен офицер, роден през 1955 г. Той е президент на Бразилия от 2019 до 2022 г. Преди да влезе в политиката, Болсонаро служи като капитан в бразилската армия. По време на предизборната си кампания през 2018 г. е намушкан с нож, което причинява редица здравословни проблеми и многократни хоспитализации. След края на мандата си, Болсонаро е изправен пред множество правни разследвания. През юни 2023 г. му е забранено да се кандидатира за държавна длъжност за осем години поради недоказани твърдения за измами в избирателната система. През септември 2024 г. е осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат.