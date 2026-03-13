Свят

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Той е настанен в частната клиника в Бразилия

13 март 2026, 18:06
Източник: БТА

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил приет в интензивно отделение за лечение на бронхопневмония, след като е получил неразположение в затвора, където изтърпява присъда за опит за държавен преврат, съобщиха неговите лекари.

Бившият държавен глава (2019–2022 г.) е бил настанен в частната клиника DF Star в Бразилия, „след като е почувствал висока температура, спад в нивото на кислородна сатурация, изпотяване и втрисане“, се казва още в медицинския бюлетин, публикуван от съпругата му Мишел Болсонаро в Инстаграм.

Жаир Болсонаро е бразилски политик и бивш военен офицер, роден през 1955 г. Той е президент на Бразилия от 2019 до 2022 г. Преди да влезе в политиката, Болсонаро служи като капитан в бразилската армия. По време на предизборната си кампания през 2018 г. е намушкан с нож, което причинява редица здравословни проблеми и многократни хоспитализации. След края на мандата си, Болсонаро е изправен пред множество правни разследвания. През юни 2023 г. му е забранено да се кандидатира за държавна длъжност за осем години поради недоказани твърдения за измами в избирателната система. През септември 2024 г. е осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат.

Източник: бгнес    
Жаир Болсонаро Бивш президент Бразилия Бронхопневмония Интензивно отделение Затвор Държавен преврат Здравословно състояние Клиника DF Star Медицински бюлетин
Последвайте ни

biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

