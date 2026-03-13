Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил приет в интензивно отделение за лечение на бронхопневмония, след като е получил неразположение в затвора, където изтърпява присъда за опит за държавен преврат, съобщиха неговите лекари.
Жаир Болсонаро е приет в болница
Бившият държавен глава (2019–2022 г.) е бил настанен в частната клиника DF Star в Бразилия, „след като е почувствал висока температура, спад в нивото на кислородна сатурация, изпотяване и втрисане“, се казва още в медицинския бюлетин, публикуван от съпругата му Мишел Болсонаро в Инстаграм.
Suspeita de broncoaspiração após esses quadros de vômitos que Bolsonaro sempre tem.— Médicos Pela Liberdade (@MedicoLiberdade) March 13, 2026
Apresentou calafrios. Não foi informado sobre febre.
Chance grande de pneumonia por broncoaspiração.
Жаир Болсонаро е бразилски политик и бивш военен офицер, роден през 1955 г. Той е президент на Бразилия от 2019 до 2022 г. Преди да влезе в политиката, Болсонаро служи като капитан в бразилската армия. По време на предизборната си кампания през 2018 г. е намушкан с нож, което причинява редица здравословни проблеми и многократни хоспитализации. След края на мандата си, Болсонаро е изправен пред множество правни разследвания. През юни 2023 г. му е забранено да се кандидатира за държавна длъжност за осем години поради недоказани твърдения за измами в избирателната система. През септември 2024 г. е осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат.