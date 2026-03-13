Свят

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

След 2000 години в забрава, археолози откриха Александрия на Тигър – търговския мегаполис на Александър Велики. Благодарение на нови технологии учените разкриха „зашеметяващо“ запазен град, който е бил по-голям дори от столиците на Античността

13 март 2026, 16:57
Източник: Getty Images

А рхеолози потвърдиха местоположението на отдавна изгубен град, основан от Александър Велики – някога процъфтяващ търговски център, който е бил скрит в продължение на векове.

Древният град, известен като Александрия на Тигър, се намира в южен Ирак, близо до Персийския залив. Той е основан през четвърти век пр.н.е. като пристанищен град, свързващ търговията от Индия с Месопотамия и средиземноморския свят. Градът потъва в забрава след трети век сл.н.е., когато руслото на река Тигър се измества.

Ново откритие разкрива тайните на изоставен град на 2700 години

През последните няколко години изследователите са картографирали крепостните стени на града, уличните мрежи и градските блокове благодарение на изображения от дронове и геофизични сканирания с висока разделителна способност, съобщава The Post.

Археолозите работят на обекта от второто десетилетие на XXI век – време, в което ИДИЛ упражняваше контрол над Ирак – но едва сега беше разкрит пълният мащаб на изгубения мегаполис.

Университетът в Констанц, Германия, в съобщение за пресата от 28 януари заяви, че на изкопните работи е било „позволено да се провеждат само повърхностни проучвания под строгия надзор на войници или полицейски служители“.

В Турция откриха древен град, който е по-стар от Троя

Изследователите са идентифицирали храмови комплекси, работилници с пещи и останки от пристанищната и каналната система на града.

Градът е бил „многократно наводняван“, но е чудотворно добре запазен, споделя Стефан Р. Хаузер, професор по археология в Университета в Констанц. Хаузер казва пред Fox News Digital, че подобно на по-известния си съименник в Египет, Александрия на Тигър е била основана на кръстопът между река и море.

Градът е основан в момент, когато в южна Месопотамия е имало отчаяна нужда от ново пристанище за търговия с Индия. Хаузер посочва, че Александър Велики лично е избрал мястото през 324 г. пр.н.е., като цитира автора Плиний Стари, който се е позовавал на по-стари източници.

Изгубеното бойно поле на Александър Велики е открито

Александър, македонският лидер, който покорява Персийската империя, е бил привлечен от мястото заради стратегическото разположение на реката. Археологът споделя, че е изненадан от размера на града от 2,5 квадратни мили, който той нарече „огромен за древен град“.

„Размерът на градските блокове е изключителен“, казва той. „Той надминава дори тези на големите столици от онова време, като Селевкия на Тигър или Александрия на Нил“.

Хаузер добавя: „Качеството на геофизичните доказателства е абсолютно зашеметяващо... Запазеността на сградите е изненадващо добра и започнахме да идентифицираме стените непосредствено под повърхността, което също обяснява добрите резултати при геофизичните проучвания“.

Хаузер уточнява, че изследването е започнало през 2016 г. под ръководството на британските археолози Джейн Муун, Робърт Килик и Стюарт Кембъл, на които той отдава заслугата за стартирането на проекта.

Откриха затрупан древен град в Камбоджа

Разкопаването на обекта е било предизвикателство, казва той, тъй като летните температури се покачват над 49 градуса по Целзий (120 градуса по Фаренхайт). В допълнение, районът страда от замърсяване на въздуха.

Екипът от изследователи планира в бъдеще да проучи градския квартал с неговите работилници и пещи, в зависимост от финансирането.

Хаузер подчертава, че обектът може да хвърли нова светлина върху Партската империя, която е контролирала града векове след завоеванията на Александър. Той описва империята като една от най-слабо проучените сили на античността.

Селището е от 5 в. пр.н.е, останките били уникални

„Няма нито едно полезно резюме на нейната история, структура и култура“, казва Хаузер. Обектът е „особено подходящ за този вид изследвания, тъй като след античността не е имало по-късна строителна дейност“, добавя той.

„Имаме почти уникалния шанс да възстановим целия градоустройствен план чрез геофизични изследвания и в момента се надяваме да завършим геофизиката тази година“.

Последвайте ни
Брутална жестокост и гаври: Хванаха

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 6 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 6 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 8 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

Свят Преди 10 минути

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

България Преди 28 минути

Снимката е архивна

Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

Свят Преди 53 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 57 минути

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

<p>Глиган нахлу в търговски център в Берлин</p>

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Свят Преди 1 час

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

<p>Бербатов с предложения към трима министри</p>

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

България Преди 1 час

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Свят Преди 1 час

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 2 часа

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 2 часа

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 2 часа

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 2 часа

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 2 часа

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Капсулен гардероб: Инвестиция в качество и подкрепа на местни дизайнери

Edna.bg

Башар Рахал влиза в “Наследникът”

Edna.bg

Огромен спор на "Лаута"! Трябваше ли да има дузпа за Локо Пд срещу Септември? (видео)

Gong.bg

От Ботев Пловдив обявиха колко билета са продали за мача с Ботев Враца

Gong.bg

Задържаха „Бандата на Близнаците”, сред тях има бивши полицаи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Nova.bg