Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

А рхеолози потвърдиха местоположението на отдавна изгубен град, основан от Александър Велики – някога процъфтяващ търговски център, който е бил скрит в продължение на векове.

Древният град, известен като Александрия на Тигър, се намира в южен Ирак, близо до Персийския залив. Той е основан през четвърти век пр.н.е. като пристанищен град, свързващ търговията от Индия с Месопотамия и средиземноморския свят. Градът потъва в забрава след трети век сл.н.е., когато руслото на река Тигър се измества.

През последните няколко години изследователите са картографирали крепостните стени на града, уличните мрежи и градските блокове благодарение на изображения от дронове и геофизични сканирания с висока разделителна способност, съобщава The Post.

Археолозите работят на обекта от второто десетилетие на XXI век – време, в което ИДИЛ упражняваше контрол над Ирак – но едва сега беше разкрит пълният мащаб на изгубения мегаполис.

Университетът в Констанц, Германия, в съобщение за пресата от 28 януари заяви, че на изкопните работи е било „позволено да се провеждат само повърхностни проучвания под строгия надзор на войници или полицейски служители“.

Изследователите са идентифицирали храмови комплекси, работилници с пещи и останки от пристанищната и каналната система на града.

Градът е бил „многократно наводняван“, но е чудотворно добре запазен, споделя Стефан Р. Хаузер, професор по археология в Университета в Констанц. Хаузер казва пред Fox News Digital, че подобно на по-известния си съименник в Египет, Александрия на Тигър е била основана на кръстопът между река и море.

Градът е основан в момент, когато в южна Месопотамия е имало отчаяна нужда от ново пристанище за търговия с Индия. Хаузер посочва, че Александър Велики лично е избрал мястото през 324 г. пр.н.е., като цитира автора Плиний Стари, който се е позовавал на по-стари източници.

Александър, македонският лидер, който покорява Персийската империя, е бил привлечен от мястото заради стратегическото разположение на реката. Археологът споделя, че е изненадан от размера на града от 2,5 квадратни мили, който той нарече „огромен за древен град“.

„Размерът на градските блокове е изключителен“, казва той. „Той надминава дори тези на големите столици от онова време, като Селевкия на Тигър или Александрия на Нил“.

Хаузер добавя: „Качеството на геофизичните доказателства е абсолютно зашеметяващо... Запазеността на сградите е изненадващо добра и започнахме да идентифицираме стените непосредствено под повърхността, което също обяснява добрите резултати при геофизичните проучвания“.

Хаузер уточнява, че изследването е започнало през 2016 г. под ръководството на британските археолози Джейн Муун, Робърт Килик и Стюарт Кембъл, на които той отдава заслугата за стартирането на проекта.

Разкопаването на обекта е било предизвикателство, казва той, тъй като летните температури се покачват над 49 градуса по Целзий (120 градуса по Фаренхайт). В допълнение, районът страда от замърсяване на въздуха.

Екипът от изследователи планира в бъдеще да проучи градския квартал с неговите работилници и пещи, в зависимост от финансирането.

Хаузер подчертава, че обектът може да хвърли нова светлина върху Партската империя, която е контролирала града векове след завоеванията на Александър. Той описва империята като една от най-слабо проучените сили на античността.

„Няма нито едно полезно резюме на нейната история, структура и култура“, казва Хаузер. Обектът е „особено подходящ за този вид изследвания, тъй като след античността не е имало по-късна строителна дейност“, добавя той.

„Имаме почти уникалния шанс да възстановим целия градоустройствен план чрез геофизични изследвания и в момента се надяваме да завършим геофизиката тази година“.