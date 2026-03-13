Любопитно

Мистерията „Банкси" е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Разследване идентифицира легендарния Банкси като Робин Гънингам от Бристъл чрез следи от негова акция в Украйна, стари съдебни досиета от Ню Йорк и съвпадение в рождените дати на артиста и мъж, пътувал под псевдонима Дейвид Джоунс

13 март 2026, 16:57
Г рафити художник от Бристъл, Великобритания, бе идентифициран като световноизвестния уличен артист Банкси след мащабно разследване на информационната агенция „Ройтерс“.

Според събраните доказателства зад легендарния псевдоним стои Робин Гънингам, роден в югозападния английски град през 1973 г. Агенцията потвърди, че именно той е мъжът, чиято самоличност остана успешно скрита от публичното пространство в продължение на десетилетия. На по-късен етап Гънингам е приел името Дейвид Джоунс.

Разследването се фокусира върху поредица от произведения в Украйна, за които самият Банкси потвърди в Instagram през 2022 г., че са негово дело.

В края на 2022 г. линейка спира пред бомбардирана жилищна сграда в село Горенка край Киев. От автомобила слизат трима души – единият със сив суитшърт с качулка, а другият с бейзболна шапка. И двамата са с маски на лицата. Третият обаче е лесно разпознаваем: той е без маска, с една ръка и два протезирани крака, разказват очевидци пред „Ройтерс“.

Маскираните мъже изваждат картонени шаблони от линейката и ги залепват с тиксо върху оцеляла вътрешна стена на апартамент, чиято сграда е изравнена със земята от руските удари. След това започват работа със спрейове. Минути по-късно се появява абсурдна картина: брадат мъж във вана, който търка гърба си сред руините.

Негов създател е Банкси – един от най-влиятелните и загадъчни артисти в света, чиято идентичност е обект на неспирни дебати. Той е известен със своите визуално изчистени, но концептуално дълбоки наслоени шаблони, носещи остри социални послания. През годините творчеството му е генерирало продажби за десетки милиони долари. Някога смятан от властите за обикновен вандал, днес той е възприеман като британско „национално съкровище“. В едно от проучванията британската общественост дори го класира като по-популярен от класици като Рембранд и Моне, а неговата творба „Момиче с балон“ бе избрана за любимото произведение на изкуството на Великобритания.

Критиците смятат, че анонимността е толкова важна за работата му, колкото самите бои и шаблони. Въпреки многобройните опити на британската преса да го деанонимизира, Банкси и неговият вътрешен кръг пазят пълно мълчание. Някои са обвързани със строги договори за конфиденциалност, докато други мълчат от лоялност или респект към неговата компания Pest Control Office, която удостоверява автентичността на творбите и контролира пазара на произведенията му.

Когато стенописите в Украйна започват да се появяват, „Ройтерс“ започва да проучва как артистът е успял да реализира подобна акция в рискова зона. Горенка се намира на по-малко от осем километра от Буча, където руските сили оставиха след себе си стотици жертви месеци по-рано. След появата на графитите, Банкси публикува видео в Instagram, с което пое авторството. На кадрите, заснети в гръб, се вижда мъж със сив суитшърт.

Репортери на агенцията посещават Горенка седмици по-късно, носейки снимки на известни графити артисти, за които отдавна се подозира, че стоят зад името Банкси. Сред тях е френският артист Тиери Гета, известен като Mr. Brainwash, който участва в номинирания за „Оскар“ документален филм на Банкси „Изход през магазина за подаръци“. Предвид неговата националност обаче (Банкси винаги е твърдял, че е от Бристъл), Гета изглежда малко вероятен кандидат.

Друг заподозрян е Робърт Дел Ная (3D), фронтмен на трип-хоп групата Massive Attack. През 2016 г. шотландски писател открива, че много от творбите на Банкси се появяват в градове, където групата има концерти по същото време. Жителката на Горенка Татяна Резниченко споделя пред „Ройтерс“, че е направила кафе на двамата мъже, рисуващи стенописа, и ги е видяла без маски. Когато репортерите ѝ показват снимка на Дел Ная, тя реагира бурно, макар и да отрича да го познава.

Ключова фигура в украинската мисия се оказва Джайлс Дюли – фотографът с протезите, който е ескортирал художниците. Неговата фондация Legacy of War дарява линейки на украински организации, а самият Банкси публично му благодари за предоставения транспорт. Дюли има и друга връзка: негови фотографии се използват като фон на концертите на Massive Attack.

Източник от хотел „Хилтън“ в Киев също споделя пред репортерите: „Никога няма да познаете кого срещнах – Робърт Дел Ная от Massive Attack!“. Проверка на границата потвърждава, че Дел Ная и Дюли са влезли в Украйна от Полша на 28 октомври 2022 г. – точно преди появата на стенописите.

Докато за другите заподозрени няма данни да са били в страната, „Ройтерс“ установява, че мъж на име Дейвид Джоунс е напуснал Украйна през ноември 2022 г. Името е изключително масово в Обединеното кралство (около 6000 души), но то е и рожденото име на Дейвид Бауи, чието алтер его Зиги Стардъст вдъхнови един от известните портрети на Банкси. Най-важното разкритие обаче е, че датата на раждане в паспорта на този „Дейвид Джоунс“ съвпада напълно с рождената дата на Робин Гънингам.

  • Арестът в Ню Йорк

Друга следа отвежда разследващите към 18 септември 2000 г. в Ню Йорк. Тогава властите задържат мъж, вандализиращ билборд на покрив на улица „Хъдсън“. Тъй като щетите надхвърлят 1500 долара, му е повдигнато обвинение за тежко престъпление. Мъжът, който признава вината си и фигурира в съдебните документи, е Робин Гънингам.

През 2004 г. анонимността на артиста отново е застрашена след сблъсък с ямайския фотограф Питър Дийн Рикардс, който публикува 21 снимки на Банкси по време на работа, 14 от които показват лицето му. През 2008 г. вестник The Mail on Sunday първи идентифицира мъжа от тези снимки като Робин Гънингам от Бристъл. Училищните архиви го описват като изключително талантлив в изкуствата, актьорството и спорта – качества, които напълно съвпадат с театралността и ловкостта на Банкси.

  • „Не искам да съм човекът, който ще разобличи Банкси“

Въпреки че доказателствата сочат към Гънингам (използващ името Дейвид Джоунс), връзката му с Робърт Дел Ная остава силна. Изглежда двамата са били партньори в творческия процес.

Днес Банкси е глобална икона. Пример за това е търгът в „Содбис“ през 2018 г., когато картината му „Момиче с балон“ бе продадена за 1,4 милиона долара, само за да бъде частично унищожена от вграден в рамката шредер в момента на удара на чукчето. Творбата, преименувана на „Любовта е в кошчето“, бе препродадена три години по-късно за близо 25 милиона долара.

Търговецът на изкуство Кастърлайн, присъствал на събитието, си спомня ексцентричен мъж с дебели очила и камера в рамката им, който не гледал към картината, а към реакцията на тълпата. След като вижда снимките на Робин Гънингам от 2004 г., Кастърлайн е „почти сигурен“, че това е същият човек, макар и по-възрастен.

Въпреки това, мнозина от обкръжението на артиста предпочитат митът да остане жив. „Не искам да бъда човекът, който ще разобличи Банкси“, заключава Кастърлайн, обобщавайки мнението на цяла една индустрия, която печели от мистерията.

Банкси Самоличност Графити художник Робин Гънингам Разследване Улично изкуство
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

Свят Преди 10 минути

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

България Преди 28 минути

Снимката е архивна

Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

Свят Преди 53 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 57 минути

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

<p>Глиган нахлу в търговски център в Берлин</p>

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Свят Преди 1 час

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

България Преди 1 час

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции

<p>Бербатов с предложения към трима министри</p>

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

България Преди 1 час

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Свят Преди 1 час

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 2 часа

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 2 часа

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 2 часа

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 2 часа

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

