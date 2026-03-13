Хегсет: Няма доказателства, че Иран е минирал Ормузкия проток

Н яма ясни доказателства, че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, каза на пресконференция министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Казаното от Хегсет е в противоречие с медийни съобщения от началото на седмицата, според които Иран е заложил около дузина морски мини в Ормузкия проток - важен коридор, пред който преминава една пета от световния петрол.

This is a tanker on fire in the Strait of Hormuz.



Trump officials just told Congress — behind closed doors — that they didn't plan for Iran closing the strait.



They launched a war without planning for the most predictable consequence in the history of U.S. national security.… pic.twitter.com/DLwbYdtwDw — The Good Trouble Show with Matt Ford (@GoodTroubleShow) March 13, 2026

Запитан дали е възможно да има мини в протока, Хегсет отговори: "Чухме да говорят за това, точно както и вие съобщавате за това безразсъдно и безотговорно. Но [...] нямаме ясни доказателства за това".

Хегсет коментира въпроса на 14-ият ден от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в момент, когато САЩ и други страни се сблъскват с ръст на цените на природния газ и на петрола, който днес се търгува за около 100 долара за барел.