Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

С итуацията около евентуалното участие на Даниел Лорер в листите на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ продължава да бъде неясна, като самият той призна, че въпросът все още се обсъжда в рамките на коалицията. В интервю за NOVA депутатът коментира, че спорът около неговото отстраняване е започнал заради прибързано решение, обявено публично.

„Вижте как едно лично и прибързано взето решение създава излишна драма в нашата коалиция вече месеци наред“, заяви Лорер. По думите му първоначалната информация за неговото отстраняване е била обявена от Асен Василев преди подобно решение да бъде разгледано от партийните органи.

„В първата си версия това решение беше оповестено от господин Василев - и то в ефир, и то преди органите на партията да вземат подобно решение. Именно това визирам като еднолично действие“, допълни той. Лорер подчерта, че в една демократична партия различните мнения трябва да бъдат приемани като ценност, а не като повод за изключване. „Ако при някакви обстоятелства аз бях в подобна ситуация, никога не би ми хрумнало да отлъча някого от партията, защото има различно мнение. Различните мнения са изключително важни, за да може една партия да достигне до истината“, каза той.

По отношение на собственото си бъдеще в политиката Лорер заяви, че предпочита да не коментира преговорите в коалицията, докато те не приключат. „Нека колегите да проведат тези разговори докрай. Аз ще се съобразя с всяко решение, което коалицията вземе“, посочи той. На въпрос дали би останал кандидат за депутат, ако получи място в листите, Лорер отговори уклончиво: „Не искам да слагам каруцата пред коня. Нека преговорите приключат, след което можем да коментираме техния резултат“.

В по-широк план той изрази притеснение за развитието на „Продължаваме Промяната“ като политическа формация. Според него партията се намира в период на политическа неопределеност.

„За мен е изключително важно, като основател на тази формация, тя да намери - със или без мен - своя път към сърцето на българския избирател. За съжаление в последно време наблюдавам една безпътица и преминаване от ясни център-дясно политики към по-скоро популярно леви мерки“, заяви той. По думите му подобна промяна може да се окаже проблем за партията, тъй като този политически сектор вече има сериозна конкуренция в България.

Лорер подчерта, че не оспорва лидерството в партията, а конкретното решение за неговото отстраняване. „Всяка организация трябва да има лидер - това е правилно. Еднолично беше решението по отношение на моето изключване. Това визирах“, уточни той.

Депутатът се върна и към причината за конфликта, довел до неговото отстраняване. По думите му става дума за гласуване в парламента, свързано с избора на председател на Народното събрание.

„Поводът за моето изключване беше моята съпротива срещу създаване на управленско мнозинство заедно с партия „Възраждане“. Това беше нещо, което аз не можех да допусна и затова гласувах пет-шест-седем пъти против това решение“, обясни Лорер.

Той свърза позицията си и с решение на съда от миналата седмица, което по думите му има символично значение. „За първи път в българската политическа история съдът осъди политик за език на омразата. Говоря за лидера на „Възраждане“, който според решението е използвал системно подобен език“, посочи Лорер.

Според него именно заради този контекст той е отказал да подкрепи политическо решение, което би довело до сътрудничество с тази партия. „Моята партия тогава реши да подкрепи кандидат за председател на парламента с подкрепата на „Възраждане“. Това беше нещо, което аз не можех да приема“, каза той.

Лорер отбеляза, че политическата криза през последните години е направила избора на председател на парламента първата голяма политическа битка във всеки нов парламент. „Всеки български парламент в последните години започва изключително трудно. Старите традиции вече не работят и изборът на председател се превръща в първата истинска политическа битка“, коментира той.