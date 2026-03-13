България

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

13 март 2026, 12:08
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток
Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета
Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“
Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити
Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки
„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест
Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

С итуацията около евентуалното участие на Даниел Лорер в листите на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ продължава да бъде неясна, като самият той призна, че въпросът все още се обсъжда в рамките на коалицията. В интервю за NOVA депутатът коментира, че спорът около неговото отстраняване е започнал заради прибързано решение, обявено публично.

„Вижте как едно лично и прибързано взето решение създава излишна драма в нашата коалиция вече месеци наред“, заяви Лорер. По думите му първоначалната информация за неговото отстраняване е била обявена от Асен Василев преди подобно решение да бъде разгледано от партийните органи.

„В първата си версия това решение беше оповестено от господин Василев - и то в ефир, и то преди органите на партията да вземат подобно решение. Именно това визирам като еднолично действие“, допълни той. Лорер подчерта, че в една демократична партия различните мнения трябва да бъдат приемани като ценност, а не като повод за изключване. „Ако при някакви обстоятелства аз бях в подобна ситуация, никога не би ми хрумнало да отлъча някого от партията, защото има различно мнение. Различните мнения са изключително важни, за да може една партия да достигне до истината“, каза той.

По отношение на собственото си бъдеще в политиката Лорер заяви, че предпочита да не коментира преговорите в коалицията, докато те не приключат. „Нека колегите да проведат тези разговори докрай. Аз ще се съобразя с всяко решение, което коалицията вземе“, посочи той. На въпрос дали би останал кандидат за депутат, ако получи място в листите, Лорер отговори уклончиво: „Не искам да слагам каруцата пред коня. Нека преговорите приключат, след което можем да коментираме техния резултат“.

В по-широк план той изрази притеснение за развитието на „Продължаваме Промяната“ като политическа формация. Според него партията се намира в период на политическа неопределеност.

„За мен е изключително важно, като основател на тази формация, тя да намери - със или без мен - своя път към сърцето на българския избирател. За съжаление в последно време наблюдавам една безпътица и преминаване от ясни център-дясно политики към по-скоро популярно леви мерки“, заяви той. По думите му подобна промяна може да се окаже проблем за партията, тъй като този политически сектор вече има сериозна конкуренция в България.

Лорер подчерта, че не оспорва лидерството в партията, а конкретното решение за неговото отстраняване. „Всяка организация трябва да има лидер - това е правилно. Еднолично беше решението по отношение на моето изключване. Това визирах“, уточни той.

Депутатът се върна и към причината за конфликта, довел до неговото отстраняване. По думите му става дума за гласуване в парламента, свързано с избора на председател на Народното събрание.

„Поводът за моето изключване беше моята съпротива срещу създаване на управленско мнозинство заедно с партия „Възраждане“. Това беше нещо, което аз не можех да допусна и затова гласувах пет-шест-седем пъти против това решение“, обясни Лорер.

Той свърза позицията си и с решение на съда от миналата седмица, което по думите му има символично значение. „За първи път в българската политическа история съдът осъди политик за език на омразата. Говоря за лидера на „Възраждане“, който според решението е използвал системно подобен език“, посочи Лорер.

Според него именно заради този контекст той е отказал да подкрепи политическо решение, което би довело до сътрудничество с тази партия. „Моята партия тогава реши да подкрепи кандидат за председател на парламента с подкрепата на „Възраждане“. Това беше нещо, което аз не можех да приема“, каза той.

Лорер отбеляза, че политическата криза през последните години е направила избора на председател на парламента първата голяма политическа битка във всеки нов парламент. „Всеки български парламент в последните години започва изключително трудно. Старите традиции вече не работят и изборът на председател се превръща в първата истинска политическа битка“, коментира той.

Източник: NOVA    
Лорер Асен Василев ПП ДБ
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 40 минути

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 49 минути

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 1 час

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 1 час

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 2 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

България Преди 2 часа

Момчето води тежка битка със спастична церебрална пареза

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Защо да купуваме както лаптоп, така и таблет, ако ще ги използваме за почти едно и също? С няколко малки добавки, един приличен таблет с Android може да върши същата работа като лаптоп, но за по-малко пари и с повече практичност

<p>Янка Рупкина е в болница в тежко състояние</p>

Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

България Преди 3 часа

Светкавична реакция на нейни близки е спасила певицата в последния момент; колеги и почитатели се обединяват в молитва за здравето на народната ни легенда

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Жените, които променят България: започва подготовката за Women Leaders Awards 2026

Edna.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на едно дете

Gong.bg

Алкарас направи нещо невиждано, няма да поварвате защо облече костюм на пчела

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Nova.bg