България

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

13 март 2026, 14:33
Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

"Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания". Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там. 

Освен това Борисов коментира, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ.

"С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов, цитиран от NOVA.

"Другото, което касае включително и бизнеса в Разград – 50% на година амортизационни отчисления за електромобилите", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване. 

Източник: NOVA    
След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 4 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 5 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 6 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 7 часа
Последни новини

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 9 минути

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Свят Преди 17 минути

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

България Преди 53 минути

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

България Преди 1 час

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 1 час

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 1 час

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

България Преди 2 часа

Пратката е пристигнала от Южна Корея

<p>Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран</p>

Свят Преди 2 часа

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

България Преди 2 часа

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Свят Преди 2 часа

Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Свят Преди 2 часа

Анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори. Вижте пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Свят Преди 2 часа

44-годишният Дейв Билингс купува фюзелаж на Boeing 737 от Facebook Marketplace. В момента той превръща корпуса във втори бункер, който планира да зарови в градината на дома си

Марко Рубио и Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Моден гаф или унизителен ритуал: Слухове, че Доналд Тръмп лично избира обувките на министрите си, взривиха социалните мрежи

Всичко от днес

