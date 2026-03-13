Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

"Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания". Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.

Освен това Борисов коментира, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ.

"С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов, цитиран от NOVA.

"Другото, което касае включително и бизнеса в Разград – 50% на година амортизационни отчисления за електромобилите", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване.