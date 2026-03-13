Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

"Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания". Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.
Освен това Борисов коментира, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ.
"С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов, цитиран от NOVA.
"Другото, което касае включително и бизнеса в Разград – 50% на година амортизационни отчисления за електромобилите", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване.