България

Грипът, който по думите на д-р Николова „удря като влак“, се очаква у нас през януари

"Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи", каза д-р Гергана Николова

9 декември 2025, 09:27
Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате
Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета

Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета "Желязков"

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"
Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен
На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС
Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон
Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София
Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК

Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК

Л ипсата на национална политика за ваксинация на деца и вече наличният дефицит на ваксини ни оставят неподготвени за новия грипен щам от Англия, който се очаква да връхлети България през януари, предупреди общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

"Защо държавата няма национална политика за ваксинацията на деца, както например има такава за сезонния грип за пациенти над 65 години. Трябва да има държавна кампания за борба със заболяванията, които предизвикват епидемии и пандемии, какъвто е случаят с грип А, който върлува в Испания и Англия", каза д-р Николова пред NOVA

"По-евтино ли е за държавата да затваряме училища и детски градини, да се дават болнични и да има грипни ваканции? Много висока заболеваемост и препълнени болници - това може да бъде избегнато", добави тя. 

По думите ѝ ваксинацията гарантира, че човек няма да стигне до болница, а не че няма да се разболее. "Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Призовавам да си слагате маски, да проветрявате, забърсвайте масите си, яжте повече плодове или зеленчуци. До температура от 38,3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик", призова лекарят.

Според медика боледуването при деца с високо температура е много драматично като преживяване. "Има COVID, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А в момента са много малко. Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.

Източник: NOVA    
Грип А Ваксинация Деца Др Гергана Николова Епидемия Национална политика Дефицит на ваксини Симптоми на грип Противоепидемични мерки Препълнени болници
Последвайте ни

По темата

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Зеленски: Винаги съм готов за избори

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

pariteni.bg
Как сами да измерим температурата на кучето си

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 30 минути

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 3 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 3 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

<p>Вовчанск: Вече не обсъждаме кой контролира града, а какво е останало от него</p>

Интензивните сражения във Вовчанск продължават

Свят Преди 3 часа

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

България Преди 4 часа

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 4 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Костадин Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри

Свят Преди 4 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Свят Преди 4 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 4 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Любопитно Преди 5 часа

Пет мистични врати по света остават завинаги заключени – от тайните архиви на Ватикана до запечатаните подземия на Тадж Махал, забранената врата на Сфинкса, легендарната ледена порта на имението Химуро и свещената Врата В в храма Падманабхасвами

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Свят Преди 5 часа

Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Яна Титова обяви премиерата на "Брънч за начинаещи"

Edna.bg

Ексклузивно: Памела Андерсън разкри заедно ли са още с Лиъм Нийсън

Edna.bg

Бижуто на Байерн с впечатляващо постижение в Шампионска лига

Gong.bg

Шеф в Байерн: Салах? Имаме изключителен талант като Ленарт Карл

Gong.bg

Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”

Nova.bg

Радев: Ще изляза от Президентството със свой политически проект, когато най-малко очаквате

Nova.bg