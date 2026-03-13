БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

К ъм 13 март 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по въвеждане в обращение на евробанкноти и евромонети се извършва съгласно действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Това съобщават от Българската народна банка (БНБ).

Според публикуваната информация към отчетната дата извън касите на централната банка остават 3,4 млрд. лева в банкноти и монети. Това означава, че са изтеглени 89% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г.

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Данните показват още, че евробанкнотите и евромонетите в обращение - т.нар. нетна емисия – към същия момент са на обща стойност над 8 млрд. евро. Според БНБ това количество осигурява нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

От централната банка напомнят, че от 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България.

Информацията е публикувана на официалната фейсбук страница на Българската народна банка.