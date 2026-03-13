Свят

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

"Това са исторически дни за Държавата Израел", отбеляза израелският премиер

Обновена преди 2 минути / 13 март 2026, 08:12
И зраелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран. Това стана по време на първата му пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес.

"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си", изтъкна премиерът, като изтъкна, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".

Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

В отговор на въпрос за това какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде "гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация".

"Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим", каза още Нетаняху.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Бенямин Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.

Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно израелската армия обяви, че е поразила над 200 цели в западната и в централната част на Иран за едно денонощие, предаде Франс прес.

В числото на ударените обекти влизат ракетни установки и отбранителни системи.

Израелски военни самолети са извършили „20 мащабни удара“, насочени към „установки за изстрелване на балистични ракети, отбранителни системи и производствени обекти“, се казва в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), публикувано в социалните мрежи.

Източник: БТА/Божидар Захариев, Иво Тасев    
Нетаняху Израел Иран заплахи
