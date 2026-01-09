България

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси, казва проф. Христова

9 януари 2026, 11:31
Х ващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени. Как става това обясни в студиото на „Здравей, България” проф. Ива Христова, която е директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси. Тогава нашата имунна система не може да достигне до мястото, където е необходимо да работи. Ако кръвоносните ни съдове са разширени и добре кръвооросени, клетките на имунната ни система ще се пренесат там”, поясни професорът.

По думите ѝ броят на заболелите от грип се повишава предвидимо. Динамиката е подобна на миналогодишната. В момента изцяло доминира вирусът на грип А подтип H3N2, а подтип Б ще се появи в края на грипната епидемия.

„Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха възможността му по-лесно да се разпространява”, поясни Христова.

Супергрипът вече е официално регистриран в България.

"Наблюдава се малко по-ранно изместване и появата на грипа. Молекулярно-генетичните анализи установяват вариант тип А(H3N2). Той пак е от тип А, който е включен и във ваксинационния щам. Място за паника няма! Но скоро този вариант не е бил срещан, т.е. имунитетът ни е понижен. Много хора се заразяват. Чисто статистически вероятността за по-тежко протичане и усложнения се увеличава", обясни пред БНР гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести към ВМА.

Тя отбеляза, че грипният вирус е силно заразен.

Д-р Баймакова посочи, че заболяването е сериозно и крие много рискове.

"Появява се внезапно. Една отпадналост, силни мускулни болки, главоболие, висока температура, суха кашлица. Имаме много кратък инкубационен период – от един до три дни. Необходимо е навреме да се започне противовирусно лечение", подчерта тя.

"В момента децата са най-уязвими. Хората с белодробни и сърдечни заболявания, които са с потиснат имунен отговор са най-рискови".

Грип Ива Христова Имунна система Охлаждане на тялото Вируси Грипна епидемия Грип А H3N2 Мутации на вируса Студени крайници Заболеваемост
