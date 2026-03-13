Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност

13 март 2026, 17:29
Р усия възнамерява да контролира възобновяването на работата и експлоатацията на Запорожката АЕЦ, когато това стане безопасно, но би била готова да обсъди продажбата на електроенергия на Украйна, заяви днес шефът на държавната ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изказването му подчертава разногласията между Москва и Киев относно статуса на атомната електроцентралата, която руските въоръжени сили превзеха през първите седмици на войната през 2022 г.

Съдбата на централата в Южна Украйна е една от ключовите точки в мирните преговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи американска собственост или управление на украинските атомни електроцентрали, включително тази в Запорожка област.

Русия: Запорожката АЕЦ ще остане руска

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през декември, че САЩ са предложили съвместно тристранно управление на централата с американски главен мениджър. Той каза, че Киев предлага украинско-американско използване на централата, като САЩ да определят как да се използва половината от произведената електроенергия.

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност, но Лихачев заяви, че се правят подготовки за тяхното рестартиране, когато условията за сигурност позволят това. Той добави, че Русия е издала лицензи за експлоатация за два от блоковете, трети ще бъде издаден скоро, а лицензите за останалите също се подготвят.

Русия след преговорите в Абу Даби: Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие

"Готови сме да възобновим работата, необходимото оборудване е на разположение", заяви Лихачев пред журналисти след среща с Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия. "Веднага щом се появи възможност, ще започнем пускането и експлоатацията на централата под надзора на МААЕ", добави той.

Лихачев описа сценарий, при който "Росатом" ще експлоатира централата, но "търговските аспекти може да бъдат разгледани многостранно".

"При определени условия може да се обсъди доставката на електроенергия, включително за Украйна", добави той.

