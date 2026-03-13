Свят

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Обучението включва комбинация от техники от бокс, кикбокс и борба за ефективност в службата

13 март 2026, 18:22
Източник: БТА

П рофесионални състезатели по смесени бойни изкуства от Ю Еф Си (Ultimate Fighting Championship, UFC - най-голямата ММА организация в света, базирана в Северна Америка - бел. ред.), тази събота и неделя ще обучават на техниките си агенти от американското Федерално бюро за разследване (ФБР), предаде ДПА. 

Тренировките ще се състоят в Академията на ФБР в Куонтико, щата Вирджиния. 

"Наши бойци от Ю Еф Си, които са сред най-коравите мъже и жени на планетата, заминават за Куонтико, за да обучават най-добрите агенти на ФБР на смесени бойни изкуства", каза Дейна Уайт, ръководител на Ю Еф Си. Уайт е убеден поддръжник на президента Доналд Тръмп и дори през 2024 г. произнесе реч в негова подкрепа на Националния конгрес на Републиканската партия в Милуоки. 

Шефът на ФБР Каш Пател каза, че планираното за края на седмицата обучение ще даде възможност на агентите да се учат от атлетите. "Това е великолепна възможност за нашите агенти да се учат и да тренират с някои от най-добрите спортисти в света", посочи Пател. 

Професионалните състезатели ще представят "специфични техники и тактики", пише в изявление на Ю Еф Си. 

Смесените бойни изкуства (MMA) са особено популярен в САЩ боен спорт, който съчетава различни дисциплини. Състезателите излизат на ринг, наподобяващ клетка, като в боевете се използват различни елементи и техники от бокса, кикбокса и борбата. За разлика от професионалната борба мачовете по MMA не са инсценирани и често се стига до контузии.

Миналата година Тръмп заяви, че планира да организира ММА боеве на тревната площ пред Белия дом по повод 80-ия си рожден ден в средата на юни тази година. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Имат ли женските кучета оргазми?

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Диви прасета шокираха с „неоново синя" плът в Калифорния

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

„Път през хаоса" в „Темата на NOVA"

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка"

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

