ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

П рофесионални състезатели по смесени бойни изкуства от Ю Еф Си (Ultimate Fighting Championship, UFC - най-голямата ММА организация в света, базирана в Северна Америка - бел. ред.), тази събота и неделя ще обучават на техниките си агенти от американското Федерално бюро за разследване (ФБР), предаде ДПА.
Тренировките ще се състоят в Академията на ФБР в Куонтико, щата Вирджиния.
"Наши бойци от Ю Еф Си, които са сред най-коравите мъже и жени на планетата, заминават за Куонтико, за да обучават най-добрите агенти на ФБР на смесени бойни изкуства", каза Дейна Уайт, ръководител на Ю Еф Си. Уайт е убеден поддръжник на президента Доналд Тръмп и дори през 2024 г. произнесе реч в негова подкрепа на Националния конгрес на Републиканската партия в Милуоки.
"The All-American," "Gamebred," "Iron" and several other Ultimate Fighting Championship fighters have been tapped by FBI Director Kash Patel to train agents. https://t.co/kxR0ADOtJP— NBC News (@NBCNews) March 13, 2026
Шефът на ФБР Каш Пател каза, че планираното за края на седмицата обучение ще даде възможност на агентите да се учат от атлетите. "Това е великолепна възможност за нашите агенти да се учат и да тренират с някои от най-добрите спортисти в света", посочи Пател.
Kash Patel announced this week that mixed-martial-arts league UFC would hold an “exclusive training seminar” at the FBI academy in Quantico, Va., where current and former cage fighters will offer insight into how they prepare for competition.— The Wall Street Journal (@WSJ) March 13, 2026
Професионалните състезатели ще представят "специфични техники и тактики", пише в изявление на Ю Еф Си.
Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден
Смесените бойни изкуства (MMA) са особено популярен в САЩ боен спорт, който съчетава различни дисциплини. Състезателите излизат на ринг, наподобяващ клетка, като в боевете се използват различни елементи и техники от бокса, кикбокса и борбата. За разлика от професионалната борба мачовете по MMA не са инсценирани и често се стига до контузии.
Миналата година Тръмп заяви, че планира да организира ММА боеве на тревната площ пред Белия дом по повод 80-ия си рожден ден в средата на юни тази година.