Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Н овоизбраният върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, включи смущаваща заплаха за атаки на американска земя в първото си съобщение към света - но според експерти той очевидно е бил или твърде тежко ранен, или твърде некомпетентен, за да я достави лично.

В първото си обръщение към народа на Иран Хаменей заяви, че Ислямската република ще „получи компенсация“ от своите врагове след съвместните удари на САЩ и Израел, при които загинаха баща му, съпругата му и други висши лидери.

Първото обръщение на Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта в Иран

„Ако тя (вражеската страна) откаже, ще вземем от нейните активи до степента, която сметнем за подходяща, а ако това не е възможно, ще унищожим нейни активи в същия мащаб“, каза той.

Според Хосро Исфахани, директор по изследванията на базирания във Вашингтон мозъчен тръст National Union for Democracy in Iran (NUFDI), посланието е ясен призив към иранските съюзници в чужбина за отмъщение.

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

„Това загатва за активиране на терористични клетки, подобно на предупрежденията, които дойдоха от Европа и САЩ, и докладите за подготовка на удари по Западното крайбрежие“, каза Исфахани пред The Post .

„Това са отчаяни мерки на колабиращ режим, който не вижда друг избор освен ескалация“, допълва Исфахани.

Откакто войната започна, служителите на правоприлагащите органи по целия свят издадоха предупреждения за възможността от атаки на спящи клетки на техеранските агенти и поддръжници.

Президентът Тръмп заяви в сряда, че е бил информиран за тези заплахи след тревожно предупреждение на ФБР, че Иран може да разположи дронове от плавателен съд край бреговете на Калифорния, за да атакува континенталната част на страната. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит поясни в четвъртък, че предупреждението за Калифорния е било „базирано на един имейл, изпратен до местните правоприлагащи органи в Калифорния относно единичен, непотвърден сигнал“.

Върховният лидер на Иран заплаши Израел и САЩ със „съкрушителен отговор“

Посланието на Хаменей демонстрира, че той ще поддържа твърдата линия на баща си срещу САЩ и Израел, но методът, използван за разпространение на изявлението, предполага, че то може да не са думи на самия върховен лидер, отбеляза Исфахани.

„Ясно е, че той не е написал това сам, иначе щяхме да го видим в ефир или в записано съобщение“, каза той и допълва:

„Те очевидно знаят, че той не е способен да състави тези изречения или дори да ги прочете на аутокю“.

Различни доклади твърдят, че Хаменей, който все още не се е появил публично от началото на войната, е бил сериозно ранен след първоначалния удар на 28 февруари, при който загина баща му. Докато някои източници твърдят, че аятолахът е претърпял наранявания на крака и лицето, един ирански източник твърди пред The Sun, че Хаменей всъщност е в кома и е под интензивни грижи в университетската болница „Сина“ в Техеран.

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

„Един или два от краката му са отрязани. Черният му дроб или стомахът му също са разкъсани. Очевидно е и в кома“, твърди източникът.

Аника Ганзевелд, мениджър за Близкия изток в Critical Threats Project към American Enterprise Institute, отбеляза, че ако докладите са верни, военните лидери на Иран вероятно крият Хаменей от общественото око, докато той се възстанови, ако това изобщо е възможно.

„В момента те искат да демонстрират сила и ако той е ранен, може да не искат да го показват“, каза тя.

Исфахани, който по-рано описа Хаменей като притежаващ „харизмата на варен картоф“, заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) може да продължи да го държи далеч от погледите, за да скрие не само докладваните му наранявания, но и неговата неспособност.

„Той просто е използван като марионетка за съобщенията на IRGC към света“, каза той, „и ако е жив, той дори не е достатъчно добра марионетка, за да бъде поставен пред камера“.