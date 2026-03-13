Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

О свен подкрепа за домакинствата, правителството подготвя и мерки в помощ на бизнеса. Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти. Целта е да се намали натискът върху сектора заради поскъпването на горивата през последните седмици.

От бранша обаче предупреждават, че транспортните фирми вече усещат сериозно ефекта от рязкото увеличение на цените.

„Необходими са по-големи оборотни средства, а шокът от поскъпването на горивата се поема именно от транспортните дружества“, коментира пред NOVA Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи.

По думите му отлагането на въглеродния компонент към ТОЛ таксите, планирано за 1 април, няма да бъде достатъчно.

„Тази мярка не подпомага компаниите, които разполагат с нови превозни средства евро 6. Те са направили сериозна инвестиция, но няма механизъм да бъдат компенсирани за по-високите цени на горивата“, посочва Димитров.

Той подчерта, че транспортните фирми са изправени и пред сериозен проблем с оборотните средства.

„Горивото се плаща почти веднага, а приходите от извършената услуга често идват след два или три месеца. Именно тук е най-големият проблем за транспортните дружества“, обяснява експертът.

Според него идеята да бъдат подпомагани само фирмите, които превозват хранителни продукти, е трудно приложима на практика.

„Няма регистър или механизъм, по който компаниите да бъдат разделени по този признак. Всички транспортни фирми са засегнати от високите цени на горивата“, казва Димитров.

От бранша посочват още, че не са били включени в предварителни разговори за обсъждане на мерките.

„Категорично не сме били поканени на срещи. Изпращали сме предложения и настояваме за диалог, за да могат решенията да бъдат адекватни“, допълва той.

Като възможно решение експертът предлага директна подкрепа за транспортния сектор, която да осигури необходимите оборотни средства.

„След увеличението на горивата от 10 камиона вероятно ще могат да работят само 8. Това неминуемо ще се отрази на доставките“, предупреждава Димитров.

По думите му, ако цените продължат да растат, ситуацията може да стане критична.

„Ако поскъпването продължи, проблемът няма да е само за България, а за целия свят. Надявам се конфликтът да приключи по-скоро“, казва той.

От бранша са категорични, че при сегашните условия повишението на цените на транспортните услуги е неизбежно.

„Горивото е основният компонент на транспортната услуга. Вече имаме увеличение около 6–7%. При марж от 2–3% това означава загуби за превозвачите. Никой няма да работи на загуба – цените ще се увеличат“, заявява Димитров.