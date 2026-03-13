България

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти

13 март 2026, 13:16
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ
Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток
Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета
Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“
Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити
Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки
„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

О свен подкрепа за домакинствата, правителството подготвя и мерки в помощ на бизнеса. Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти. Целта е да се намали натискът върху сектора заради поскъпването на горивата през последните седмици.

Бойко Борисов: Правителството да представи план за овладяване на цените на горивата

От бранша обаче предупреждават, че транспортните фирми вече усещат сериозно ефекта от рязкото увеличение на цените.

„Необходими са по-големи оборотни средства, а шокът от поскъпването на горивата се поема именно от транспортните дружества“, коментира пред NOVA Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи.

По думите му отлагането на въглеродния компонент към ТОЛ таксите, планирано за 1 април, няма да бъде достатъчно.

„Тази мярка не подпомага компаниите, които разполагат с нови превозни средства евро 6. Те са направили сериозна инвестиция, но няма механизъм да бъдат компенсирани за по-високите цени на горивата“, посочва Димитров.

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

Той подчерта, че транспортните фирми са изправени и пред сериозен проблем с оборотните средства.

„Горивото се плаща почти веднага, а приходите от извършената услуга често идват след два или три месеца. Именно тук е най-големият проблем за транспортните дружества“, обяснява експертът.

Според него идеята да бъдат подпомагани само фирмите, които превозват хранителни продукти, е трудно приложима на практика.

„Няма регистър или механизъм, по който компаниите да бъдат разделени по този признак. Всички транспортни фирми са засегнати от високите цени на горивата“, казва Димитров.

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

От бранша посочват още, че не са били включени в предварителни разговори за обсъждане на мерките.

„Категорично не сме били поканени на срещи. Изпращали сме предложения и настояваме за диалог, за да могат решенията да бъдат адекватни“, допълва той.

Като възможно решение експертът предлага директна подкрепа за транспортния сектор, която да осигури необходимите оборотни средства.

„След увеличението на горивата от 10 камиона вероятно ще могат да работят само 8. Това неминуемо ще се отрази на доставките“, предупреждава Димитров.

По думите му, ако цените продължат да растат, ситуацията може да стане критична.

„Ако поскъпването продължи, проблемът няма да е само за България, а за целия свят. Надявам се конфликтът да приключи по-скоро“, казва той.

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

От бранша са категорични, че при сегашните условия повишението на цените на транспортните услуги е неизбежно.

„Горивото е основният компонент на транспортната услуга. Вече имаме увеличение около 6–7%. При марж от 2–3% това означава загуби за превозвачите. Никой няма да работи на загуба – цените ще се увеличат“, заявява Димитров.

Източник: NOVA    
горива цени мерки помощ бизнес
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 2 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 4 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Свят Преди 32 минути

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“

Астронавтите от мисията Артемида II

НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

Свят Преди 33 минути

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 1 час

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 1 час

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 1 час

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 1 час

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 2 часа

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 3 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 3 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 3 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Куртоа сам ще реши кога да си тръгне от Реал Мадрид

Gong.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

13-годишно момиче беше упоено, отвлечено и изнасилено в Софийско

Nova.bg