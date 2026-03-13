НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

13 март 2026, 17:01
Източник: БТА

П арламентът възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Решението за предприемане на мерки заради ценовия шок  е внесено от "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се".

Предвижда се Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли и земеделски производители. 

С цел ефективно управление и разпределение на средствата за подпомагане се предвижда създаването на специален Фонд "Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите. Чрез фонда ще се администрират средствата по програмите за подпомагане и ще се осигури прозрачност при тяхното разходване.

Финансирането на фонда ще се осъществява чрез допълнителните приходи в държавния бюджет от данък върху добавената стойност, реализирани вследствие на повишаването на цените на суровия петрол сорт „Брент" и втечнения природен газ.  

Според решението в рамките на своите правомощия правителството може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие. 

За транспортния сектор се предвижда на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година Българската агенция за експортно застраховане да издаде гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година.

Източник: БТА, БГНЕС    
Високи цени на енергия Икономически последици Мерки за подпомагане Министерски съвет Парламент Уязвими социални групи Подкрепа за предприятия Транспортен сектор Фонд Финансиране на фонда
