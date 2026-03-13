Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

П азарът на електрически превозни средства (ЕПС) в Африка се развива с бързи темпове - според изследователската компания Mordor Intelligence се очаква стойността му да достигне 4,2 милиарда долара до 2030 година, което е повече от два пъти над настоящата му стойност. Въпреки това повечето електрически автомобили все още зависят от електрическата мрежа, която често се захранва от комбинация на възобновяеми и изкопаеми енергийни източници.

Тунизийският стартъп Bako Motors се стреми да се възползва от нарастващия интерес към електрическите превозни средства, като използва един от най-големите природни ресурси на Африка - слънцето. Компактните им автомобили и товарни ванове са оборудвани със соларни панели на покривите. Макар превозните средства все още да имат литиеви батерии и да могат да се зареждат от дома или по пътя, соларните панели им осигуряват достъп до безплатен енергиен източник, зареждайки батериите директно. До момента компанията е произвела едва 100 превозни средства, но планира разширяване и увеличаване на износа през следващата година.

"Слънчевите клетки ни осигуряват над 50% от нуждите ни", казва Бубакер Сиала, основател и главен изпълнителен директор на Bako Motors. "Например при B-Van за търговска употреба можете да разполагате с безплатна енергия за около 50 километра на ден, което прави 17 000 километра на година. Това е огромно."

Компанията, основана през 2021 година, започва с производството на триколесни товарни превозни средства, но впоследствие преминава към модели с четири колела.

B-Van, който може да превозва 400 килограма товар и има пробег между 100 и 300 километра, е предназначен за логистика и доставка "последна миля", като цените започват от 24 990 тунизийски динарa (около 8 500 долара).

Другият модел е Bee - малък двуместен автомобил с пробег между 70 и 120 километра и максимална скорост от 45 километра в час. Той е предназначен за ежедневни придвижвания в града, а цената му започва от 18 264 тунизийски динара (около 6 200 долара).

Халед Хабайеб, оперативен директор на Bako Motors, споделя пред CNN , че компанията проектира и трети модел - X-Van, който ще побира двама пътници и ще има по-голяма товарна площ.

Той добавя, че над 40% от частите на всеки автомобил се произвеждат локално, включително литиево-железно-фосфатните батерии и стоманата. Това осигурява много необходими местни работни места, посочва Хабайеб.

Разширяване на производството

По света стартиращи компании като американската Aptera Motors също разработват автомобили със соларни панели. Техните панели покриват по-големи площи и предлагат по-голям пробег, но са и значително по-скъпи, с цени започващи от около 30 000 долара. Bako Motors цели да запълни празнина на африканския пазар, като същевременно поддържа достъпни цени.

По-установени играчи на африканския пазар на електромобилност включват BasiGo, с флотилия от стотици електробуси в Кения и Руанда, и Spiro, един от водещите доставчици на електрически мотопеди, присъстващ в седем африкански страни. Bako Motors обаче се отличава с използването на слънчева енергия.

"Това е наистина добра концепция, защото помага да се удължи пробегът на вашия електромобил", казва Боб Весонга, асоцииран изследовател и специалист по оперативна дейност в Africa E-Mobility Alliance, мозъчен тръст. "Един от основните фактори, които възпират хората да преминат към електрически автомобили, е тревогата за пробега. Ако можете да кажете на човек, че докато батерията сама по себе си осигурява 250 километра с пълно зареждане, соларната енергия може да удължи пробега с още 50 километра, това му дава увереност да избере електромобил."

Той допълва, че тенденциите в електромобилността в Африка са локализирани. "Различните африкански държави имат различни транспортни модели", посочва той, като дава пример, че в Южна Африка водещи са четириколесните пътнически автомобили, докато в Кения мотопедите са предпочитани.

Това означава, че има място на пазара за много играчи, особено ако местното производство позволява компаниите да адаптират дизайна към инфраструктурните проблеми като качество на пътищата. "Чрез локално производство автомобилите отговарят на мобилните нужди на континента", казва той, като същевременно стимулират икономиката и създават работни места.

В момента Bako Motors е малка компания, но наскоро започна строителството на втори, по-голям завод в Тунис, който се очаква да отвори врати към края на 2026 година. Планът е да се произвеждат до 8 000 превозни средства годишно за Африка, Близкия изток и Европа.

"Пазарът в Африка е около 1 милион превозни средства годишно", казва Сиала. "Нашата цел е да достигнем може би 5 до 10% от този пазар."

Той добавя, че следващите пет до десет години ще бъдат пикът на прехода към електрическа мобилност: "Трябва да се подготвим за този преход и да предложим достъпни и качествени продукти за африканския гражданин."