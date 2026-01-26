Пловдив обяви грипна епидемия

О бявиха грипна епидемия в Пловдив, а учениците минават в онлайн форма от 28 януари до 6 февруари, предаде БНР.
Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип. От 150 през миналата седмица скочиха до 225 случая на 10 000 души население. Прагът е 210 пациенти с остро респираторно заболяване на 10 000 души.
Преустановяват се свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и имунизации.
Към момента най-засегнати са децата от 0 до 14-годишна възраст. Отсъстващите ученици са били над 21%, съобщи пред Радио Пловдив директорът на РЗИ в града Аргир Аргиров.
Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре.
Директорът на РЗИ подчерта, че няма да се съобразява с претенции на училищните власти кога да се обяви епидемията, за да приключи оформянето на срочните оценки.
