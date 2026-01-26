Пловдив обяви грипна епидемия

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

О бявиха грипна епидемия в Пловдив, а учениците минават в онлайн форма от 28 януари до 6 февруари, предаде БНР.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип. От 150 през миналата седмица скочиха до 225 случая на 10 000 души население. Прагът е 210 пациенти с остро респираторно заболяване на 10 000 души.

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и имунизации.

Лекар: До дни грипът ще ескалира (ВИДЕО)

Към момента най-засегнати са децата от 0 до 14-годишна възраст. Отсъстващите ученици са били над 21%, съобщи пред Радио Пловдив директорът на РЗИ в града Аргир Аргиров.

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре.

Грипна епидемия в областите Плевен, Русе и Добрич

Директорът на РЗИ подчерта, че няма да се съобразява с претенции на училищните власти кога да се обяви епидемията, за да приключи оформянето на срочните оценки.