Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Обновена преди 14 минути / 13 март 2026, 11:38
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ
Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток
Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори"

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“
Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити
Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки
„Искаме истината": Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест
Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

Д епутатите приеха на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета със 174 гласа "за", 23 "против" и без въздържали се.

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против".   

Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

С измененията се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Чрез законопроекта се предлага

механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Със законопроекта е създадена възможност

общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз и заемните средства на общината.

Създадена е възможност Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация, както и възможност Министерският съвет да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари във връзка с прилагането на чл. 39 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на три дни. 

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар"-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 4 часа
Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 40 минути

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 44 минути

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 1 час

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 1 час

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Враца разкрива своя характер в „Изживей България"

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell's Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 2 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

България Преди 2 часа

Момчето води тежка битка със спастична церебрална пареза

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Защо да купуваме както лаптоп, така и таблет, ако ще ги използваме за почти едно и също? С няколко малки добавки, един приличен таблет с Android може да върши същата работа като лаптоп, но за по-малко пари и с повече практичност

Всичко от днес

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Жените, които променят България: започва подготовката за Women Leaders Awards 2026

Edna.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на едно дете

Gong.bg

Алкарас направи нещо невиждано, няма да поварвате защо облече костюм на пчела

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Nova.bg