Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Лъв XIV коментира американско-израелските удари срещу Иран и моралната оправданост на войната

13 март 2026, 16:37
Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?
Източник: БТА

П апа Лъв XIV заяви, че християнските политически лидери, които започват войни, трябва да се изповядат и да си направят равносметка, дали следват учението на Исус, предаде Ройтерс. 

"Дали християните, които носят тежка отговорност във въоръжени конфликти, имат смирението и смелостта да си направят сериозен самоанализ и да отидат да се изповядат", запита се понтификът в слово пред свещеници. Лъв XIV не назова името на нито един политик, но през последните дни той засили призивите си за прекратяване на войната в Иран, която започна на 28 февруари с американско-израелски въздушни удари. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е възпитан в презвитерианската християнска вяра. Няколко от неговите висши сътрудници, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са католици.

Векове наред католическата църква оценява конфликтите въз основа на концепцията си за справедливата война, която трябва да покрива редица критерии, за да бъде морално оправдана. Архиепископът на Вашингтон Робърт Макелрой тази седмица каза, че американско-израелските удари срещу Иран са "морално неоправдани", понеже не отговарят на църковните критерии.

Папа Лъв XIV днес говори на конференция, посветена на практиката на изповедта. Той посочи, че изповедта помага на всеки един католик и допринася за мира и социалното единство. 

Източник: БТА, Николай Велев    
<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Мобилният интернет в Москва и някои големи градове бе частично забавен заради мерки за сигурност.

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции

<p>Бербатов с предложения към трима министри</p>

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

