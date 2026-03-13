Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

П апа Лъв XIV заяви, че християнските политически лидери, които започват войни, трябва да се изповядат и да си направят равносметка, дали следват учението на Исус, предаде Ройтерс.

Папа Лъв XIV призова за край на "варварството на войната"

"Дали християните, които носят тежка отговорност във въоръжени конфликти, имат смирението и смелостта да си направят сериозен самоанализ и да отидат да се изповядат", запита се понтификът в слово пред свещеници. Лъв XIV не назова името на нито един политик, но през последните дни той засили призивите си за прекратяване на войната в Иран, която започна на 28 февруари с американско-израелски въздушни удари.

Pope Leo says Christians who start wars should go to confession https://t.co/p7EdjqS5Dd — CTV News (@CTVNews) March 13, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е възпитан в презвитерианската християнска вяра. Няколко от неговите висши сътрудници, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са католици.

#Pope Leo XIV Thanks Catholic Organizations "who combined faith and a commitment to justice"https://t.co/dU3yk4djnM pic.twitter.com/KM4TGn4YGZ — Catholic News World (@catholicnews1) March 13, 2026

Векове наред католическата църква оценява конфликтите въз основа на концепцията си за справедливата война, която трябва да покрива редица критерии, за да бъде морално оправдана. Архиепископът на Вашингтон Робърт Макелрой тази седмица каза, че американско-израелските удари срещу Иран са "морално неоправдани", понеже не отговарят на църковните критерии.

Папа Лъв XIV: Нося в сърцето си страданието на украинския народ

Папа Лъв XIV днес говори на конференция, посветена на практиката на изповедта. Той посочи, че изповедта помага на всеки един католик и допринася за мира и социалното единство.