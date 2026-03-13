Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"

Г раждани организираха мирен протест пред Съдебната палата в София с искане да се разкрие истината за случаите „Петрохан" и „Околчица". Събитието е организирано от Ралица Асенова, майка на Николай Златков, един от загиналите, и от близките и приятелите на останалите загинали.

Засилено е полицейското присъствие в района, а движението е ограничено. Близките отказаха да говорят пред медиите.

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Протестиращите носят жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков. Те скандират „Истината днес".

Припомняме, че на 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

