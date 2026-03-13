Свят

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

13 март 2026, 09:21
Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти
Американски военен самолет се разби в Ирак

Американски военен самолет се разби в Ирак
Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива
ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма

ЕС евакуира граждани от Иран, Израел нанася удари по иранската ядрена програма
Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран
Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.

Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.

Междувременно администрацията на Тръмп разкритикува американската телевизия CNN, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е вторият път през последните три дни, когато Тръмп напада телевизионния канал заради отразяването на реакцията на иранския режим по повод на американските атаки.

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Белият дом заяви в социалните мрежи, че „разпространяващата фалшиви новини CNN току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.

Други медии, включително "Асошиейтед прес", само маркираха това, което Хаменей е казал, посочва АП. Заканата му да продължи атаките срещу други арабски страни в региона и плановете му да прекъсне световните доставки на петрол бяха на първите страници на медиите. New York Times публикува на своя уебсайт статия за речта веднага след излъчването ѝ, като по-късно написа, че речта „беше ранен признак за това как новият върховен лидер ще подходи към войната, както и как ще ръководи страната“.

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка"

Американската телевизия CNN отдавна е любима мишена на президента Тръмп, още от първия му мандат. Това е особено уязвим момент за телевизията, след като Paramount Global се съгласи да купи Warner Bros. Discovery, компанията майка на CNN, което повдига въпроси за бъдещата ѝ редакционна независимост, отбелязва АП.

Източник: БТА, Денис Киров, Светослав Танчев    
Последвайте ни
„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 храни, които помагат при диария при кучето

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 4 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 4 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Свят Преди 13 минути

Документите на Федералното бюро за разследване (ФБР) описват как една жена твърди, че в дома му в Ню Йорк ѝ е била показана снимка на „майката“ на детето на покойния педофил

"Чужденците са нашето решение": Различният подход на Испания

"Чужденците са нашето решение": Различният подход на Испания

Свят Преди 13 минути

Испания отбелязва силен икономически растеж

Сирени за въздушна тревога в ключова база на НАТО

Сирени за въздушна тревога в ключова база на НАТО

Свят Преди 38 минути

Нямаше незабавен официален коментар за инцидента, който се случи четири дни след като противовъздушната отбрана на НАТО свали балистична ракета в турското въздушно пространство, изстреляна от Иран, втората за пет дни

Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Свят Преди 56 минути

Засегнати са и провинциите Кандахар, Пактия и Пактика

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

България Преди 1 час

Късно вечерта срещу четвъртък десетки млади хора се събрали с автомобилите си на паркинга на голям супермаркет в града

Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Мед, ечемик и масаж със зехтин: Тайните за дълголетие на античните лекари

Любопитно Преди 2 часа

Точно както в съвременния свят, хората в древността са искали да знаят как да живеят дълъг и здравословен живот

НС обсъжда промените в удължителния закон за бюджета

НС обсъжда промените в удължителния закон за бюджета

България Преди 2 часа

В четвъртък измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра

Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Любопитно Преди 3 часа

Цялата тайна е в дресинга на основата на кисело мляко, който е не само вкусен, но и здравословен

Войната като бизнес: Как печелят пропагандистите на Путин

Войната като бизнес: Как печелят пропагандистите на Путин

Свят Преди 3 часа

За немалко певци, артисти, филмови дейци и журналисти в Русия войната се е превърнала в успешен бизнес модел, от който се изкарват добри пари

Внимавайте днес! Петък 13-и е...

Внимавайте днес! Петък 13-и е...

Любопитно Преди 3 часа

Мнозина се отказват да пътуват, отлагат ангажименти и се стремят да не предприемат нищо на смятания за фатален ден

13 март: Когато съботата стана дар

13 март: Когато съботата стана дар

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Слънчев петък, очакваме мъгли през уикенда

Слънчев петък, очакваме мъгли през уикенда

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°

Почина един от ранените при стрелбата в кампуса на университет в САЩ

Почина един от ранените при стрелбата в кампуса на университет в САЩ

Свят Преди 11 часа

Стрелецът е бил убит малко след като е открил огън

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Свят Преди 11 часа

Той отбеляза, че Иран вече не е същият

Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Брад Пит снима филм в исторически хотел в Гърция, свързан с Аристотел Онасис

Свят Преди 11 часа

Комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Зендая облече легендарната рокля на Кари Брадшоу и върна магията на „Сексът и градът“

Edna.bg

Весела Бабинова и Влади Зомбори: Сватба ще има! Има ли вече дата за големия ден?

Edna.bg

Инвеститори от Франция оглеждат „Лаута“

Gong.bg

Новият нападател на Левски с любопитно признание

Gong.bg

Осъдиха на 8 г. затвор жена от София за имотна измама

Nova.bg

Какво време ни очаква през уикенда

Nova.bg