Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.

Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.

Междувременно администрацията на Тръмп разкритикува американската телевизия CNN, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е вторият път през последните три дни, когато Тръмп напада телевизионния канал заради отразяването на реакцията на иранския режим по повод на американските атаки.

Белият дом заяви в социалните мрежи, че „разпространяващата фалшиви новини CNN току-що излъчи четири минути без прекъсване от иранската държавна телевизия, управлявана от същия налудничав и убийствен режим, който се гордее с бруталното избиване на американци в продължение на 47 години“.

Други медии, включително "Асошиейтед прес", само маркираха това, което Хаменей е казал, посочва АП. Заканата му да продължи атаките срещу други арабски страни в региона и плановете му да прекъсне световните доставки на петрол бяха на първите страници на медиите. New York Times публикува на своя уебсайт статия за речта веднага след излъчването ѝ, като по-късно написа, че речта „беше ранен признак за това как новият върховен лидер ще подходи към войната, както и как ще ръководи страната“.

Американската телевизия CNN отдавна е любима мишена на президента Тръмп, още от първия му мандат. Това е особено уязвим момент за телевизията, след като Paramount Global се съгласи да купи Warner Bros. Discovery, компанията майка на CNN, което повдига въпроси за бъдещата ѝ редакционна независимост, отбелязва АП.