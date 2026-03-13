Свят

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Мобилният интернет в Москва и някои големи градове бе частично забавен заради мерки за сигурност.

13 март 2026, 16:51
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

В началото на срещата Путин поиска от вицепремиера Александър Новак, министъра на транспорта Виталий Савелиев и министъра на строителството Ирек Файзулин да представят предложените мерки, като останалата част от заседанието беше закрита за медиите.

На 10 март Украйна заяви, че е използвала британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна.

След атаката, при която бяха убити шестима души, някои руски блогъри, коментиращи войната, изразиха недоумение, че такъв ключов обект за задоволяване на нуждите на Русия на бойното поле не е бил евакуиран през четирите години на войната и е работил в обсега на украинските ракети.

На 25 февруари украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж, собственост на производителя на торове „Акрон“, като по този начин прекъснаха около 5% от производството на торове в Русия точно преди кризата в доставките, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че Украйна е опитала да атакува помпена станция, експлоатирана от газовия гигант „Газпром“, която изнася природен газ чрез подводния  газопровод „ТюркСтрийм“ (TurkStream) към европейски клиенти, но атаката е била осуетена. 

На 2 март „Шесхарис“, голям петролен терминал на руското Черноморско крайбрежие, спря товаренето на петрол на танкери след украинска атака с дрон, при която бяха ранени петима души, бяха повредени 20 сгради и се запали горивен терминал.

На фона на засилените атаки Русия забави или изключи мобилния интернет в Москва и някои други големи градове р рамките на това, което Кремъл описа като мерки за сигурност. Въпреки че такива прекъсвания станаха често срещани в цяла Русия по време на войната в Украйна, Москва не е преживявала прекъсвания в такъв мащаб от началото на войната, като милиони хора загубиха достъп до популярни услуги като карти или приложения за повикване на таксита.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

