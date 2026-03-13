Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Н а 92-годишна възраст си отиде проф. Ева Соколова - изтъкнат учен, общественик и съпруга на емблематичния политик от СДС Йордан Соколов. Тъжната вест бе съобщена от нейни близки в социалните мрежи.

Проф. Соколова бе едно от уважаваните имена в българската наука, дългогодишен преподавател и автор на книги. Въпреки че бе съпруга на една от най-влиятелните фигури в държавата през 90-те години, тя винаги бе разпознавана като самостоятелна личност с активна гражданска позиция и остър ум.

Подготвена за края

Близки до семейството споделят, че професорката е запазила яснотата на съзнанието си до последно. Тя дори е оставила на дъщерите си подробен списък с приятели и колеги, които да бъдат информирани лично за кончината ѝ – акт, който показва нейната методичност и грижа дори в последните часове.

Заедно отново

Смъртта на проф. Соколова идва години след като тя загуби своя съпруг Йордан Соколов, който бе начело на 38-ото Народно събрание. Двамата бяха сочени за пример за интелектуално и семейно партньорство в политическите и академичните среди.

С нейната кончина си отива още един от свидетелите на ключови исторически събития в съвременна България, оставил след себе си значимо научно и литературно наследство.

Екипът на Vesti.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Ева Соколова! Поклон пред паметта ѝ!