На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

Н а първо гласуване в пленарна зала с 97 гласа ''за'', 20 ''против'' и 19 ''въздържал се'' народните представители приеха проект на решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Предложението е внесено от ПГ на ''ДПС - Ново начало", а вчера бе прието и на първо четене в ресорната комисия по бюджет и финанси. Проектът на решение получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ - СДС, ''ДПС - Ново начало'', ''Има такъв народ'' и трима нечленуващи в ПГ.

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата. Предложените мерки включват създаването на специален фонд, финансиран чрез увеличението на ДДС, което идва от поскъпването на суровия петрол и природния газ.

Планира се към Министерството на финансите да бъде създаден Фонд ''Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата“, който ще администрира средствата за подкрепа на бизнеса и гражданите. Цонев уточни, че фондът ще функционира като бюджетен инструмент, а не като самостоятелна структура.

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

За база при определяне на допълнителните приходи ще се използват средните цени за крайни потребители на моторните горива и на втечнения природен газ (LNG) на вътрешния пазар за месеца, предхождащ началото на военните действия, съпоставени с текущите средни цени за съответния период.

Предвижда се Министерският съвет да определя реда и условията за управление на фонда. Според текста, в рамките на своите правомощия правителството ще може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие.

На първо четене: Въведоха механизъм за компенсации на цените на горивата

По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, както и към земеделските производители.

За транспортния сектор се предвижда, на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година, Българската агенция за експортно застраховане да издава гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година.