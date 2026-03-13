Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

13 март 2026, 17:19
Източник: iStock/GettyImages

Л овци откриха стряскащо „неоново синьо“ месо в диви прасета в Калифорния през 2025 г., което накара властите да издадат предупреждения за възможно замърсяване, пише Science Alert.

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни, пред Los Angeles Times.

Разследване на местните власти установи, че драматичната промяна в цвета е причинена от отравяне с родентициди (отрова за гризачи), което накара властите да издадат предупреждение в целия окръг Монтерей.

Отровите за плъхове, съдържащи химичното съединение Diphacinone, често се продават оцветени в синьо за по-лесно разпознаване. Използването на това съединение е силно ограничено в Калифорния от 2024 г.

„Ловците трябва да са наясно, че месото на дивечови животни като диво прасе, елен, мечка и гъски може да бъде замърсено, ако животното е било изложено на родентициди. Излагането на родентициди може да бъде проблем за диви животни, които не са целта на препарата, в райони, където той се използва в близост до естествени местообитания“, каза координаторът по разследвания на пестициди Райън Бърбър от Департамента за рибата и дивата природа на Калифорния. 

Притеснителното е, че това не е първият случай, в който диви прасета в региона имат вътрешности, оцветени в синьо.

Широко използван в земеделието за контрол на гризачи, дифацинонът е родентицид от първо поколение, който действа като антикоагулант, предизвиквайки силно вътрешно кървене.

Той действа, като се свързва с ензим, който рециклира витамин K. Това намалява наличния витамин K и прави невъзможно черният дроб на животното да произведе достатъчно фактори за съсирване на кръвта, които са жизненоважни за предотвратяване на вътрешно кървене.

Хищници, включително и хора, изядат животно, отровено с този токсин, могат също да се разболеят. Макар химикалът да се разгражда по-бързо от родентицидите от второ поколение, дифацинонът остава активен известно време в тъканите на мъртвото животно, дори ако месото бъде сготвено.

Природозащитни организации по света отдавна призовават да се спре зависимостта от химически пестициди заради съпътстващите щети, които тези отрови нанасят. От сови до пчели, пестицидите причиняват сериозни вреди на дивата природа.

Животни, които не са целта на препаратите, ги поглъщат директно или са засегнати вторично, когато изядат други животни, погълнали отровата, което поставя допълнително напрежение върху вече застрашени видове.

Дифацинон е откриван в организмите на много отровени хищници, включително грабливи птици, пуми, рисове, лисици. Въпреки че прогнозата обикновено е лоша, отравянето с антикоагуланти може да бъде лекувано при животни, ако бъде открито преди появата на симптоми и бъде приложен витамин K като противоотрова.

Но именно опустошителното въздействие върху дивата природа е причината веществото да бъде строго контролирано в Калифорния. „Приложителите на пестициди се призовават да предприемат мерки, когато използват родентициди, за да не излагат дивата природа на риск“, съветват от департамента.

„Преди употреба е важно да се уверят, че животни, които не са целта, не използват района, където ще бъде приложен пестицидът. Също така е важно да се използват подходящи станции за примамки и методи на приложение, които не позволяват достъп на други видове“, казват още от ведомството.

Дивите прасета в Калифорния, които са хибриди между домашни прасета и европейски диви глигани, умишлено пуснати в природата преди около век, са ненаситни всеядни животни и с готовност биха изяли както отровените гризачи, така и примамките.

От март 2025 г. местният ловец и капанаджия Дан Бъртън наблюдава как множество диви прасета целенасочено се опитват да достигнат до овес, примесен с родентицид, използван в капани за катерици. Свързаното оцветяване изглежда засяга само мастната тъкан на прасетата, докато останалите им тъкани остават с нормален цвят.

Пестицидите са вредни и за хората, които са изложени на тях. Те са свързани със спад в броя на сперматозоидите, диабет, рак, болестта на Алцхаймер и други здравословни проблеми.

Американско изследване от 2025 г. установи, че широко използваният инсектицид Chlorpyrifos причинява структурни аномалии в мозъка и намалена двигателна функция при деца и юноши.

Много от тези пестициди са били използвани в големи мащаби без достатъчно дългосрочни изследвания за въздействието им върху човешкото здраве.„Прекомерната и неконтролирана употреба на пестициди доведе до замърсяване на храните, както и до екологично, селскостопанско и водно замърсяване. За справяне със световните заплахи, които пестицидите създават, е необходима международна координация и сътрудничество между държавите“, заключава научен преглед от 2024 г., посветен на употребата на пестициди.

Интегрираното управление на вредителите има за цел да намали рисковете от подобни опасни практики за контрол на животни, като комбинира множество по-безопасни стратегии. Те включват насърчаване на естествени хищници, както и изграждане на огради, капани и други бариери, например вентилационни отвори в подпокривни пространства.

Източник: Science Alert    
Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Хегсет: Няма доказателства, че Иран е минирал Ормузкия проток

Мистерията „Банкси" е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка"

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

