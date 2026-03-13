България

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Правителството се подготвя за най-лошите варианти в конфликта в Близкия изток, заяви Андрей Гюров

13 март 2026, 12:31
П равителството се подготвя за най-лошите варианти в конфликта в Близкия изток. Надяваме се все пак развитието да не е такова. Нямаме информация, която би ни притеснила повече отколкото в момента. Това каза на брифинг във Външното министерство служебният премиер Андрей Гюров.

След като вчера парламентарната комисия по отбрана прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на българското участие в Съвета за мир на американския президент, премиерът очерта стъпките на кабинета.

Според него политическите партии преминават в условия на предизборна кампания.

"Определени политици опитват да търгуват националните интереси срещу позицията си в списъка "Магнитски". Има много ясна практика на КС, която казва, че НС не може да вменява действия на служебното правителство. Внасянето на предложение за ратификация на членството в Съвета за мир. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд. Кабинетът няма да се води от такива действия", коментира Гюров, цитиран от NOVA

Външния министър Надежда Нейнски посочи, че е направена проверка на документите по членството в Съвета за мир: "Доста трудно се сдобих с тях. Разполагаме с всички книжа, внесени в МС. Имаме резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет. Затова ще искаме становището на КС дали се влиза в противоречие с Конституцията и законите, ако решение за ратификация дойде от парламента". 

Външното министерство следи постоянно ситуацията чрез кризисен център и ситуационен център, поддържа контакт с международни партньори и с Николай Младенов, както и с други държави от региона, за да се реагира ефективно и при нужда да се осигури помощ и евакуация на български граждани. Туристическият сектор и други уязвими групи също се наблюдават, за да може при ескалация да се предприемат мерки своевременно.

Относно цените на горивата

Според министър-председателя е събрана информацията за наличности, закупени количества, процеса на преработка и възможности за съхранение на горива.

"Мерките са таргетирани от най-засегнати от цените на горивата - това са между милион и милион и половина граждани. Те ще бъдат активирани, ако стойностите на колонките за продължителен период от време надвишат борсовите цени на горивата. В такъв случай няма да има нужда от заявления или ваучери, средствата ще постъпят директно по сметките на уязвимите граждани", обясни Гюров. 

Източник: nova.bg    
гюров близкия изток конфликт съвет за мир кс нс
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 4 часа
