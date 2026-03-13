Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

П равителството се подготвя за най-лошите варианти в конфликта в Близкия изток. Надяваме се все пак развитието да не е такова. Нямаме информация, която би ни притеснила повече отколкото в момента. Това каза на брифинг във Външното министерство служебният премиер Андрей Гюров.

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

След като вчера парламентарната комисия по отбрана прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на българското участие в Съвета за мир на американския президент, премиерът очерта стъпките на кабинета.

Според него политическите партии преминават в условия на предизборна кампания.

"Определени политици опитват да търгуват националните интереси срещу позицията си в списъка "Магнитски". Има много ясна практика на КС, която казва, че НС не може да вменява действия на служебното правителство. Внасянето на предложение за ратификация на членството в Съвета за мир. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд. Кабинетът няма да се води от такива действия", коментира Гюров, цитиран от NOVA.

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

Външния министър Надежда Нейнски посочи, че е направена проверка на документите по членството в Съвета за мир: "Доста трудно се сдобих с тях. Разполагаме с всички книжа, внесени в МС. Имаме резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет. Затова ще искаме становището на КС дали се влиза в противоречие с Конституцията и законите, ако решение за ратификация дойде от парламента".

Външното министерство следи постоянно ситуацията чрез кризисен център и ситуационен център, поддържа контакт с международни партньори и с Николай Младенов, както и с други държави от региона, за да се реагира ефективно и при нужда да се осигури помощ и евакуация на български граждани. Туристическият сектор и други уязвими групи също се наблюдават, за да може при ескалация да се предприемат мерки своевременно.

Относно цените на горивата

Според министър-председателя е събрана информацията за наличности, закупени количества, процеса на преработка и възможности за съхранение на горива.

"Мерките са таргетирани от най-засегнати от цените на горивата - това са между милион и милион и половина граждани. Те ще бъдат активирани, ако стойностите на колонките за продължителен период от време надвишат борсовите цени на горивата. В такъв случай няма да има нужда от заявления или ваучери, средствата ще постъпят директно по сметките на уязвимите граждани", обясни Гюров.