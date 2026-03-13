Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Според обвиненията някои от рекетирали, отвличали и нанасяли побой

13 март 2026, 17:06
З адържаха осемнадесет лица за участие в организирана престъпна група. По информация на NOVA, някои от тях са бивши полицаи и участвали в „Бандата на Близнаците”. 

Установени са потърпевши от действията им граждани с физически и психически травми след проявена брутална жестокост и гаври – със счупени ребра, фрактура на черепа, пребивани, отвличани или принуждавани да извършват имотни сделки против волята им. 

Организацията действала от 2023 г. на територията на страната и била създадена с користна цел – да изнудва клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.

На осем лица са повдигнати обвинения и са задържани за срок до 72 часа. Петима от арестуваните вече са осъждани. 

Специализираната съвместна операция е проведена на 11 март. Досъдебното производство е образувано на 10.11.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд, дадени по искания на СГП, са извършени 45 обиски и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването.

Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.

Предстои на 14 март СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Източник: NOVA    
Организирана престъпност Арести Изнудване Бързи кредити Насилие Бивши полицаи ГДБОП Разследване Софийска прокуратура Бандата на Близнаците
По темата

Брутална жестокост и гаври: Хванаха

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 6 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 6 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 8 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 9 часа
<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

Свят Преди 14 минути

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

България Преди 32 минути

Снимката е архивна

Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

Свят Преди 57 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 1 час

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

<p>Глиган нахлу в търговски център в Берлин</p>

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Свят Преди 1 час

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

България Преди 1 час

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции

<p>Бербатов с предложения към трима министри</p>

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

България Преди 1 час

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Свят Преди 1 час

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 2 часа

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 2 часа

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 2 часа

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 2 часа

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Обработват 2300 декара срещу борова процесионка

sinoptik.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg

Капсулен гардероб: Инвестиция в качество и подкрепа на местни дизайнери

Edna.bg

Башар Рахал влиза в “Наследникът”

Edna.bg

Огромен спор на "Лаута"! Трябваше ли да има дузпа за Локо Пд срещу Септември? (видео)

Gong.bg

Увеличиха наказанието на Педро Нето

Gong.bg

Задържаха „Бандата на Близнаците”, сред тях има бивши полицаи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж и жена за притежание на рекордно количество фентанил в София

Nova.bg