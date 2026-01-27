България

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите

27 януари 2026, 07:59
Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян
Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения
БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“
Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Кирил Петков отрече да има нов политически проект
Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София
Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер
Пловдив обяви грипна епидемия

Пловдив обяви грипна епидемия

Г рипната обстановка в страната остава сложна. В Пловдив обявиха грипна епидемия, а от сряда влизат в сила противоепидемичните мерки в областта.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип - 225 случая на 10 000 души население.

Пловдив обяви грипна епидемия

Ограничават се свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Спират се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Учениците преминават на онлайн форма на обучение, но детските градини и яслите ще продължат да работят, като за тях е въведен т. нар. "медицински филтър" на входовете.

Според РЗИ - Пловдив тези мерки са необходимост и би трябвало да намалят разпространението на вируса. 

В кои области на страната въведоха противоепидемични мерки

"В Пловдив по-засегнати са децата и учениците, което значи, че по-възрастните пловдичани прибягват до ваксинация", информира доц. Християна Бацелова, главен епидемиолог на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, цитирана от NOVA.

Тя предупреди, че началото на грипа протича остро: "Това е едно заболяване, от което винаги съм се страхувала, защото може да е и по-леко, и по-тежко. Не знаем как ще премине при всеки организъм, затова е най-добре да не се разболяваме."

Лекар: До дни грипът ще ескалира (ВИДЕО)

Доцентът коментира, че след преболедуване се изгражда краткотраен имунитет, но не е изключено да се заразим от друг щам.

"Може да засегне всички органи. Много е важно навременно започване на лечението особено при хронично заболяване", предупреди доц. Бацелова.

По отношение на ваксините тя информира, че всеки над 6-годишна възраст може да бъде имунизиран срещу грип. "Не е късно да се ваксинираме, стига да не сме се заразили. Препоръчително е да се ваксинират бременни жени", каза още тя.

Според доц. Бацелова назалната ваксина е най-добрият вариант, защото спира разпространението на вируса още в начален стадий.

Заради грипа: Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение

Други мерки, които препоръчва епидемиологът, включват маска за лице, в лечебните заведения, добра хигиена, дезинфекция, ограничаване на контактите.

Очакванията на специалиста са и през февруари и март месец да има "грипна опашка".

На тези места е най-вероятно да се заразите с грип
10 снимки
самолет
учиел училище деца ученици
коронавирус градски транспорт маска маски
магазин случайна среща

В Бургас пък мерките са в сила до края на работната седмица. В част от другите области заболеваемостта достига и дори надхвърля епидемичните нива. До момента в предепидемична обстановка бяха София - област, Велико Търново, Русе и Смолян, а към тях се присъединяват Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.

На този фон от днес учениците във Варна се връщат в клас, след като грипната епидемия в областта беше отменена. В клас вече са и учениците в Добричко след седмица на дистанционно обучение.

Източник: NOVA    
грипна епидемия бургас пловдив варна добрич
Последвайте ни
Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Свят Преди 1 час

Той обвини Националното събрание, че не изпълнява условията на споразумението си с Вашингтон

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Свят Преди 1 час

На този фон - Зеленски призова за натиск върху Русия

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 1 час

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 1 час

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

България Преди 2 часа

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics

,

Кюрдите - един народ без родина

Свят Преди 2 часа

Размириците в Сирия за пореден път напомниха, че един вековен проблем остава нерешен - този за съдбата на кюрдите

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Технологии Преди 2 часа

Модерните компютри (от последните около 5 години) се справят без особени трудности с повечето ежедневни задачи и до момента. Но понякога изглежда, че се затрудняват дори със сърфирането в интернет. Причината може да е самият интернет браузър

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

България Преди 9 часа

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 9 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Свят Преди 9 часа

Според Рюте тя би направила европейските армии по-слаби

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Свят Преди 10 часа

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 11 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 11 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 11 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Австрийска крава с неочаквани способности

sinoptik.bg
1

700 камили в състезание в Китай

sinoptik.bg

Азис се омъжи в Америка! „Just Married“ и любов без граници

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 януари, вторник

Edna.bg

В ЦСКА са готови да се разделят със звезда, но при условие

Gong.bg

В Кайро се хвалят: Разбрахме се със Сангаре

Gong.bg

Колко серии евробанкноти са в обращение и имат ли право търговци да отказват да ги приемат

Nova.bg

Консултациите за служебен кабинет: Президентът ще разговаря с председателя на НС

Nova.bg