Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

13 март 2026, 22:43
Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран
Г ерманският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ и Израел да представят "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран, предаде ДПА. 

"С всеки изминал ден възникват повече въпроси, отколкото отговори", каза германският канцлер на пресконференция в Норвегия, където днес наблюдава военно учение на НАТО, заедно с премиерите на Норвегия и Канада - Юнас Гар Стьоре и Марк Карни.

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

"Става все по-ясно, че на първо място е нужен убедителен план. Необходима е стратегия за прекратяване на тази война", посочи Мерц. "Нямаме интерес от безкрайна война“, добави той и предупреди, че "нарушаването на иранската териториална цялост, държавност и икономическа жизненост, ще има сериозни последствия" и за западните страни. "Ето защо сега се нуждаем от визия за мирен ред", каза още Мерц. 

Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел. Иран не трябва повече да застрашава Израел или други съседни страни, подчерта германският канцлер. Той настоя Техеран да сложи край на ядрената и ракетната си програма и призова Ислямската република да престане да подкрепя тероризма. Мерц също така отбеляза, че в Близкия изток се наблюдава опасна ескалация, Иран нанася безразборни удари срещу държави в района, включително близки партньори и съюзници на Германия. Той също така осъди "по най-категоричен начин" иранските атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

Източник: БТА, Николай Велев    
Фридрих Мерц Война в Иран Мирен план САЩ и Израел Близък изток Ядрена програма на Иран Тероризъм Ормузки проток НАТО учение Ескалация
БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

Мерц призова за

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Стартапът планира да произвежда до 8 000 превозни средства годишно за Африка, Близкия изток и Европа

<p>Дейна Уайт и звездите на UFC преподават бойни техники на ФБР&nbsp;</p>

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Обучението включва комбинация от техники от бокс, кикбокс и борба за ефективност в службата

<p>Болсонаро е приет в интензивно отделение</p>

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Той е настанен в частната клиника в Бразилия

<p>Русия би могла да продава&nbsp;електроенергия на Украйна&nbsp;&nbsp;</p>

Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност

<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка", казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Според обвиненията някои от рекетирали, отвличали и нанасяли побой

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

След 2000 години в забрава, археолози откриха Александрия на Тигър – търговския мегаполис на Александър Велики. Благодарение на нови технологии учените разкриха „зашеметяващо" запазен град, който е бил по-голям дори от столиците на Античността

<p>Разкриха самоличността на мистериозния Банкси&nbsp;</p>

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Разследване идентифицира легендарния Банкси като Робин Гънингам от Бристъл чрез следи от негова акция в Украйна, стари съдебни досиета от Ню Йорк и съвпадение в рождените дати на артиста и мъж, пътувал под псевдонима Дейвид Джоунс

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Мобилният интернет в Москва и някои големи градове бе частично забавен заради мерки за сигурност.

<p>Папа Лъв XIV: Християнските лидери, започващи войни, трябва да се изповядат</p>

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Лъв XIV коментира американско-израелските удари срещу Иран и моралната оправданост на войната

Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро", като влязоха в ролята на продавачи

<p>Глиган нахлу в търговски център в Берлин</p>

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Роби с първи голям концерт в НДК

Edna.bg

Капсулен гардероб: Инвестиция в качество и подкрепа на местни дизайнери

Edna.bg

Формула 1 отменя състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната

Gong.bg

Генчев: Малките неща правят големите разлики, не искам наведени глави

Gong.bg

САЩ изпращат допълнителни морски пехотинци и кораби в Близкия изток

Nova.bg

БНБ: 89% от левовете вече са изтеглени от обращение

Nova.bg