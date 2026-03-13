Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

13 март 2026, 21:18
Д ържавното управление за медицински продукти на Китай одобри система за частично възстановяване на моторната функция на ръката, базирана на невро-компютърен интерфейс. Устройството, което се имплантира в мозъка и е свързано с пневматична ръкавица, е първото в света подобно решение, преминало от лабораторни изпитания към комерсиално клинично приложение, съобщи Ройтерс.

Системата е разработена от базираната в Шанхай компания Borui Kang Medical Technology и е предназначена за пациенти с квадриплегия, причинена от увреждания на шийния отдел на гръбначния мозък. Тя позволява на пациентите да възстановят способността си да хващат предмети чрез ръкавица, свързана с мозъчен имплант.

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка. Невронните сигнали се преобразуват в команди за външно устройство – пневматична ръкавица, използваща сгъстен въздух, за да сгъва и разгъва пръстите.

Имплантът се поставя извън твърдата мозъчна обвивка, което намалява риска от увреждане на мозъчната тъкан. Компанията съобщи, че досега са извършени 36 успешни операции за имплантиране на системата.

Клиничните изпитания показват значително подобрение в способността на пациентите да хващат предмети и да извършват основни движения с ръцете, например да вдигнат чаша вода до устата си.

Устройството е предназначено за пациенти на възраст между 18 и 60 години с увреждане на гръбначния мозък, диагностицирано поне една година по-рано. Кандидатите трябва да са в стабилно състояние поне шест месеца преди лечението, да не могат да хващат предмети с ръце, но да запазват известна подвижност на горната част на ръцете.

Според китайския регулатор резултатите от изпитванията показват, че технологията значително подобрява качеството на живот на пациентите, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Христо Кьосев    
Възстановяване на ръката Мозъчен имплант Пневматична ръкавица Увреждане на гръбначния мозък Китайско одобрение Медицинска технология Клинично приложение Квадриплегия
БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран, но е подготвена за всички заплахи

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Диви прасета шокираха с „неоново синя" плът в Калифорния

Мистерията „Банкси" е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

