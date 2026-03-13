Свят

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

13 март 2026, 22:15
Източник: БТА

С АЩ обявиха, че предлагат награда от 10 милиона долара за информация за съдбата на иранските лидери, включително на новия върховен лидер, но за висши фигури от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, елитната идеологическа армия на Ислямска република Иран, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Държавния департамент.

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани, според съобщение, разпространено от американското държавно ведомство.

Иранският министър на вътрешните работи Ескандар Момени и министърът на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб също фигурират сред десетте лица, включени в списъка на Държавния департамент.

„Тези лица командват и ръководят различни подразделения на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран, който планира, организира и извършва терористични актове по целия свят“, заяви Държавният департамент на САЩ. Евентуалните информатори са призовани да изпращат информация чрез приложението комуникационното приложение Сигнал, като се посочва: „Вашата информация може да ви донесе право на презаселване и награда“.

Иранският лидер Али Хаменей, който управляваше Иран от 1989 г., беше убит при въздушен удар на 28 февруари в началото на войната, припомня АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
САЩ Награда Ирански лидери Корпус на гвардейците на Ислямската революция Тероризъм Държавен департамент Моджтаба Хаменей Иран Информация за лидери Али Хаменей
